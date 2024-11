“Is it just me, or is it getting crazier out there?”(Joker)…γιατί χωρίς Vodafone TV δεν παίζει!

Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο ένταση, μυστήριο και συναρπαστικές ανατροπές με το VodafoneTV. Με περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου, η πλατφόρμα συγκεντρώνει σε ένα μέρος ό,τι καλύτερο έχουν να προσφέρουν τα μεγαλύτερα στούντιο του κόσμου: Warner Bros, Disney+, HBO, και τώρα Viaplay. Από τα πολυβραβευμένα σκανδιναβικά θρίλερ μέχρι τις ανατρεπτικές ιστορίες αντιηρώων, το Vodafone TV φέρνει κοντά σας το ό,τι καλύτερο της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Αν αγαπάτε τις ιστορίες που ξεπερνούν τα όρια, θα βρείτε στο Vodafone TV τις πιο πρόσφατες και αγαπημένες blockbuster ταινίες από τη Warner Bros, τα συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ και τις πολυβραβευμένες σειρές της HBO, και φυσικά, την μαγεία του Disney+ για όλες τις ηλικίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Vodafone TV φέρνει αποκλειστικά το περιεχόμενο της Viaplay, εμπλουτίζοντας το ήδη πλούσιο κατάλογό του με σκοτεινό σκανδιναβικό σασπένς και καθηλωτικές ιστορίες.

Αφεθείτε στον Σκοτεινό Κόσμο των Αντιηρώων

Οι αντιήρωες πάντα γοήτευαν το κοινό με την αμφιλεγόμενη φύση τους, τις σκοτεινές τους προθέσεις, και τις συναρπαστικές προσωπικές ιστορίες. Είναι χαρακτήρες που δίνουν μάχες στις σκιές, και αναδεικνύουν την ανθρώπινη αδυναμία με τρόπους που μας καθηλώνουν. Στο σύμπαν των αντιηρώων, τίποτα δεν είναι απόλυτα καλό ή κακό, και οι ιστορίες τους σας προσκαλούν να ανακαλύψετε το γκρίζο που συχνά κρύβεται στην ψυχή κάθε ανθρώπου.

The Penguin: Κατάδυση στα Βαθύτερα Σκοτάδια της Γκόθαμ

Η πολυαναμενόμενη σειρά The Penguin από την HBO φέρνει τον Κόλιν Φάρελ ξανά στον ρόλο του Πιγκουίνου. Με την πρεμιέρα της που έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Vodafone TV, αυτή η σειρά συνεχίζει την ιστορία ακριβώς μετά τα γεγονότα του The Batman του Ματ Ριβς. Μπαίνουμε βαθύτερα στην εγκληματική ψυχή της Γκόθαμ Σίτι, καθώς ο Πιγκουίνος αναζητά τη δική του ταυτότητα μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο σκοτάδι και ίντριγκα. Με οκτώ επεισόδια διαθέσιμα αμέσως μετά την προβολή τους στην Αμερική, αυτή η σειρά υπόσχεται να σας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τέλος.

Agatha All Along: Μαγεία και Μυστήριο στην Πρώτη Γραμμή

Η Marvel επανέρχεται δυναμικά με τη νέα σειρά Agatha All Along, όπου η Αγκάθα Χικς, γνωστή από το WandaVision, προσπαθεί να ανακτήσει τις δυνάμεις της με τρόπους που μόνο εκείνη θα τολμούσε. Το φθινόπωρο ξεκινάει δυναμικά με αυτή τη σειρά στο Disney+ και φυσικά, μέσα από το Vodafone TV. Μυστήριο, μαγεία και ανεξάντλητο χιούμορ συνδυάζονται σε μια ιστορία που θα σας καθηλώσει από το πρώτο επεισόδιο.

Joker: Ο Θρίαμβος της Σκοτεινής Ψυχής

Πριν δείτε το Joker: Folie à Deux, είναι η ιδανική στιγμή να ξαναζήσετε την ταινία που άλλαξε τα δεδομένα του κινηματογράφου. Ο Joker του Τοντ Φίλιπς, με τον Χοακίν Φίνιξ στον ρόλο της ζωής του, μας προσφέρει μια καθηλωτική ματιά στην παρακμή και την άνοδο ενός από τους πιο εμβληματικούς αντιήρωες της DC. Μια ταινία που χάρισε στον Φίνιξ το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και άφησε το στίγμα της με περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο boxoffice. Μην τη χάσετε, διαθέσιμη για μια ακόμη φορά στο Vodafone TV.

Deadpool: Ο Αντιήρωας με την Ασταμάτητη Γοητεία

Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στον Deadpool. Ο Ράιαν Ρέινολντς με το μοναδικό του χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργειά του στις ταινίες Deadpool και Deadpool 2 αλλά και Deadpool & Wolverine, που θα είναι διαθέσιμο από 12/11, εγγυάται βραδιές γεμάτες περιπέτεια, δράση, γέλιο και ανατροπές, που θα σας κρατήσει στην άκρη του καθίσματός σας. Δείτε και τις 3 ταινίες τώρα στο Disney+ μέσω του Vodafone TV.

Πάτα play.. όπως μόνο το VodafoneTV το πετυχαίνει.

Και η εμπειρία ξεκινάει από εδώ. Με την υπηρεσία διαθέσιμη ως standalone μόνο με 9,99€/μήνα ή σε συνδυασμό με τα προγράμματα Fiber έως 1Gbps, απολαμβάνετε όχι μόνο πλούσιο περιεχόμενο αλλά και απίστευτα υψηλές ταχύτητες σύνδεσης. Ο νέος TV3 Android αποκωδικοποιητής, με ανανεωμένο, εύχρηστο μενού, σας επιτρέπει να βρίσκετε εύκολα τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές. Από τη λειτουργία “MyHome” μπορείτε να διαμορφώσετε το προσωπικό σας μενού, ενώ η πρόσβαση στις εφαρμογές του GooglePlay και οι δυνατότητες ενσωματωμένου Chromecast και Bluetooth σας εξασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη ψυχαγωγική εμπειρία.

Αποκτήστε πρόσβαση στα ελεύθερα κανάλια της Digea, συνδέστε τις συσκευές σας με το WiFi του σπιτιού σας, και χρησιμοποιήστε το τηλεκοντρόλ με μικρόφωνο για φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant. Το Vodafone TV σας προσκαλεί να πατήσετε play και να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας, με περιεχόμενο που καλύπτει όλες τις διαθέσεις και ενδιαφέροντα.

Μυστηριώδη Τοπία και Σκοτεινές Ιστορίες: Η Γοητεία του Nordic Noir

Το Nordic Noir είναι κάτι περισσότερο από ένα είδος· είναι μια εμπειρία. Με τη χαρακτηριστική του ατμόσφαιρα, τα μουντά τοπία, και τους πολύπλοκους χαρακτήρες, αυτό το είδος εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Ιστορίες γεμάτες μυστήριο, εγκλήματα που παγώνουν το αίμα, και ήρωες που παλεύουν με τους δικούς τους δαίμονες, το Nordic Noir είναι εδώ για να σας ταξιδέψει σε κόσμους γεμάτους αγωνία και συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι με μερικές από τις πιο συναρπαστικές παραγωγές που μπορείτε να βρείτε αποκλειστικά στο VodafoneTV.

Rebus: Η Σκοτεινή Πλευρά της Δικαιοσύνης

Με βάση τις πολυβραβευμένες ιστορίες του Ίαν Ράνκιν, το Rebus μας οδηγεί στα μυστικά της σκωτσέζικης αστυνομίας. Ακολουθήστε τον νεαρό ντετέκτιβ Ρέμπους καθώς η καριέρα του παίρνει μια απρόσμενη στροφή όταν ανακαλύπτει ότι ο ίδιος του ο αδερφός είναι εγκληματίας. Αυτή η εθιστική σειρά από τη Viaplay προσφέρει μια βαθιά ματιά στην ανθρώπινη ψυχή και τις ηθικές συγκρούσεις που μπορεί να φέρει η αλήθεια. Διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV, το Rebus είναι μια σειρά που δεν πρέπει να χάσετε.

To Solve a Murder: Αναζητώντας την Αλήθεια

Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ To Solve a Murder εξετάζει μια από τις πιο μυστηριώδεις υποθέσεις της Σουηδίας. Ο Φρέντερικ Ούντβενικ αναζητά τι έκανε η αστυνομία τα τελευταία 30 χρόνια για να εξιχνιάσει τη φρικτή δολοφονία της Χελένα Άντερσον. Με βραβεύσεις και παγκόσμια αναγνώριση, αυτό το ντοκιμαντέρ της Viaplay είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV. Μια πραγματική ιστορία που θα σας καθηλώσει και θα σας αφήσει με ερωτήματα για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια.

Veronika: Όταν το Όνειρο Γίνεται Εφιάλτης

Η Veronika, μια συμπαραγωγή της Showtime και της Viaplay, ακολουθεί την ιστορία μιας αστυνομικού που παλεύει με τον εθισμό και εφιάλτες που την στοιχειώνουν. Κατά τη διάρκεια ενός φαινομενικά ήσυχου πικνίκ, ένα όραμα με ένα νεκρό αγόρι ανοίγει την πύλη σε έναν εφιάλτη χωρίς τέλος. Με τη μοναδική της ατμόσφαιρα και τις ανατροπές που σας καθηλώνουν, αυτή η σειρά θα σας κρατήσει σε αγωνία από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην τη χάσετε, διαθέσιμη αποκλειστικά στο Vodafone TV.

The River: Το Μυστήριο στα Χιονισμένα Τοπία

Στα χιονισμένα σύνορα της Νορβηγίας, το The River (γνωστό και ως Elven) μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο όπου το μυστήριο συναντά την απειλή. Ένα κομμένο χέρι βρίσκεται σε ένα απομονωμένο σπίτι, και όταν ένα κορίτσι εξαφανίζεται, η κατάσταση εκτροχιάζεται. Ο στρατός και η αστυνομία αρνούνται να συνεργαστούν, αφήνοντας το μυστήριο να πλανάται. Αυτή η original σειρά της Viaplay θα σας κόψει την ανάσα και θα σας καθηλώσει, με την ένταση να ανεβαίνει σε κάθε επεισόδιο. Διαθέσιμη τώρα αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Ανακαλύψτε τώρα έναν κόσμο που δεν περιορίζεται, όπου κάθε ιστορία έχει τη δύναμη να σας καθηλώσει. Το Vodafone TV είναι εδώ για να σας ταξιδέψει στα πιο συναρπαστικά μονοπάτια της οθόνης, από τις σκιές των Nordic Noir μέχρι τις συγκλονιστικές ζωές των πιο διάσημων αντιηρώων.