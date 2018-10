Το Saw palmetto και η ανδρική υγεία

Το Saw palmetto είναι μια φυτική θεραπεία που προέρχεται από τον καρπό του φυτού που ονομάζεται σερενία η πριονωτή. Σύμφωνα με κάποια ερευνητικά δεδομένα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανδρικής αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των προβλημάτων του προστάτη.







Μέσω της επιβράδυνσης της 5 άλφα ρεντουκτάσης, το saw palmetto θα μπορούσε να μειώσει τα αποτελέσματα της διυδροτεστοστερόνης καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν σε ηλικία.







Αν και οι υποστηρικτές του saw palmetto ισχυρίζονται ότι βοηθάει στη ρύθμιση των επιπέδων τεστοστερόνης, υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα που το επιβεβαιώνουν, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών μελετών είναι πολύ παλιές.







Μια σειρά πιο πρόσφατων μελετών ωστόσο έχει δείξει ότι το saw palmetto μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι μια μη καρκινική κατάσταση που προκαλεί αύξηση του μεγέθους του προστάτη. Ένας μεγαλύτερος σε μέγεθος προστάτης ασκεί περισσότερη πίεση στην ουρήθρα δημιουργώντας δυσκολία κατά την ούρηση, αδυναμία κένωσης της ουροδόχου κύστης και διαρροή ούρων μετά το τέλος της ούρησης. Πιο συγκεκριμένα το saw palmetto έχει βρεθεί ότι είναι πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με placebo στην μείωση των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού. Επίσης έχει βρεθεί ωφέλιμος ο συνδυασμός του με άλλες φυτικές θεραπείες.





Επίσης η σχετική έρευνα έχει δείξει ότι η διυδροτεστοστερόνη μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη και κατ’ επέκταση είναι πιθανό να προληφθεί η νόσος με την επιβράδυνση της δράσης της. Συχνά η συνταγογραφούμενη θεραπεία έχει παρόμοια δράση με αυτή του Saw palmetto με σοβαρότερες όμως παρενέργειες.





Ενδιαφέρον έχουν επίσης τα δεδομένα σχετικά με την επίδραση του saw palmetto στην απώλεια μαλλιών. Αν και οι σχετικές μελέτες είναι μικρές, δείχνουν ότι η τοπική χρήση του saw palmetto μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ανδρικής αλωπεκίας.







Πέρα από τα δεδομένα, όμως, που αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του saw palmetto ως θεραπεία, υπάρχουν και τρεις μύθοι που συχνά υπονομεύουν τη σωστή της χρήση. Ο πρώτο είναι αυτός που υποστηρίζει ότι το saw palmetto αυξάνει την πιθανότητα σύλληψης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι αυξάνει τον αριθμό σπερματοζωαρίων στους άνδρες και προάγει τα πιο υγιή ωάρια στις γυναίκες. Δεν υπάρχουν ωστόσο δεδομένα που τεκμηριώνουν ότι το saw palmetto μπορεί να βελτιώσει τη γονιμότητα.





Ο δεύτερος μύθος αναφέρεται στο ότι το Saw palmetto είναι αποτελεσματικό μόνο στους άνδρες, με αποτέλεσμα πολλοί να πιστεύουν ότι δεν ενδείκνυται η χρήση του στις γυναίκες. Υπάρχουν ωστόσο κάποια δεδομένα που δείχνουν ότι το saw palmetto μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση κάποιων συγκεκριμένων γυναίκειων ορμονών. Ενδέχεται, για παράδειγμα, να μειώσει τα επίπεδα ανδρογόνων και προλακτίνης σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Πολλές από τις σχετικές μελέτες ωστόσο έχουν διεξαχθεί σε ζώα και δεν μπορούν να τεκμηριώσουν τη σχέση μεταξύ του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών και τη χρήση του saw palmetto σε ανθρώπους.





Τέλος, ίσως ο πιο σημαντικός μύθος που καταρρίπτεται είναι αυτός που υποστηρίζει ότι η θεραπεία με saw palmetto δεν έχει παρενέργειες διότι είναι φυτική. Στην πραγματικότητα πολλά άτομα που λαμβάνουν την εν λόγω φυτική θεραπεία έχουν εμφανίσει παρενέργειες όπως κεφαλαλγία, στομαχόπονο, δύσοσμη αναπνοή, ναυτία, έμετο, καούρες, δυσκοιλιότητα και διάρροια.





Το Saw palmetto μπορεί επίσης να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες σε άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, αντισυλληπτικά, και συμπληρώματα σιδήρου. Πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του saw palmetto προέρχονται από μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε άνδρες. Οι ερευνητές γνωρίζουν λίγα σχετικά με τις παρενέργειές του σε γυναίκες και παιδιά.







Η πλειοψηφία λοιπόν των μελετών υποστηρίζει ότι το saw palmetto μπορεί να ωφελήσει την υγεία του προστάτη ιδιαίτερα σε άνδρες με καλοήθη υπερπλασία. Υπάρχει, όμως, περιορισμένος αριθμός μελετών που επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση της θεραπείας στα επίπεδα τεστοστερόνης.





Όπως συμβαίνει με κάθε συμπλήρωμα διατροφής, είναι σημαντικό το άτομο που σκέφτεται να το λάβει, να συζητήσει πρώτα με τον ιατρό του. Μπορεί να είναι ασφαλές, έχουν αναφερθεί ωστόσο παρενέργειες, ενώ παράλληλα μπορεί να αλληλεπιδράσει με αλλά φάρμακα. Επίσης αξίζει να διευκρινιστεί ότι οι αρμόδιοι οργανισμοί κάθε χώρας δεν ελέγχουν την ποιότητα των θεραπειών με βότανα, με αποτέλεσμα κάποιες από αυτές να περιέχουν τοξικά μέταλλα ή άλλες βλαβερές ουσίες.





Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες αντικρουόμενες πληροφορίες αναφορικά με τη σχέση του saw palmetto με την τεστοστερόνη. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η φυτική αυτή θεραπεία μπορεί να ενισχύσει τα επίπεδα τεστοστερόνης ενώ άλλοι διαφωνούν. Η σχετική έρευνα ωστόσο έχει καταφέρει να εντοπίσει τους βασικούς μύθους και να αναδείξει την αλήθεια σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια τουΚαταρχάς οι επιστήμονες έχουν βρει ότι το saw palmetto μπορεί να επιβραδύνει τη δράση της 5-άλφα ρεντουκτάσης. Πρόκειται για το ένζυμο που μετατρέπει την τεστοστερόνη σε διυδροτεστοστερόνη. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα ανδρογόνα είναι οι ορμόνες που ρυθμίζουν την ανάπτυξη των ανδρικών χαρακτηριστικών. Η παραγωγή των ανδρογόνων έχει έδρα στους όρχεις, τις ωοθήκες και τα επινεφρίδια. Οι ορμόνες αυτές είναι επίσης υπεύθυνες για την εξέλιξη των πρωτογενών χαρακτηριστικών του φύλου ενδομήτρια, καθώς και για την ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια της ήβης.Παράλληλα, μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Urologia Internationalis βρήκε ότι οι άνδρες που χρησιμοποιούν το saw palmetto παρατηρούν βελτίωση στη σεξουαλική τους λειτουργία. Στη μελέτη συμμετείχαν 120 άνδρες με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Οι ερευνητές κατέγραψαν διάφορα συμπτώματα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα δύο ετών, μεταξύ των οποίων και στυτικά προβλήματα. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι το saw palmetto βελτίωσε τα συμπτώματα του προστάτη και τη σεξουαλική λειτουργία των ανδρών. Η βελτίωση ήταν σημαντική ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο της μελέτης.