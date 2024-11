Οι φήμες λένε ότι η περιεμμηνόπαυση είναι μια δεύτερη εφηβεία. Αλλά είναι η μετάβαση από τη γονιμότητα πραγματικά τόσο δύσκολη όσο και η μετάβαση σε αυτή;

Αν είστε σαν πολλούς ανθρώπους που έχουν έμμηνο ρύση, η ιδέα αυτή μοιάζει τρομακτική. Έρευνες έχουν συνδέσει τη γυναικεία εφηβεία με το άγχος, το στρες και την κατάθλιψη. Είναι εύκολο να υποθέσετε ότι η περιεμμηνόπαυση σημαίνει όχι μόνο παρόμοια συναισθηματική αναστάτωση, αλλά και τέλος στη σεξουαλική σας ζωή.

Μια μελέτη έδειξε ότι το 69% των γυναικών αντλούν μεγάλο μέρος των πληροφοριών για την περιεμμηνόπαυση από το διαδίκτυο. Και ενώ οι προκλήσεις που οδηγούν στην τελευταία σας περίοδο είναι πραγματικές και αξίζουν υποστήριξης, τα μηνύματα σχετικά με την περιεμμηνόπαυση και το σεξ φαίνονται παραπλανητικά αρνητικά: Χαμηλή λίμπιντο. Κολπική ξηρότητα. Μια σεξουαλική ζωή που συρρικνώνεται και πεθαίνει.

Η εμμηνόπαυση έχει ιατρικοποιηθεί σε σημείο που τη φοβούνται και την αποφεύγουν στις συζητήσεις για τη σεξουαλική ευεξία, σημειώνει η Shannon Chavez, αδειούχος ψυχολόγος και πιστοποιημένη σεξοθεραπεύτρια. Ως αποτέλεσμα, δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πώς να «αγκαλιάσουμε αυτό το σεξουαλικό στάδιο της ζωής νιώθοντας ενδυναμωμένοι και έτοιμοι», δήλωσε η ίδια. «Συχνά αντιμετωπίζεται ως ένα τέλος της γονιμότητας και, ως εκ τούτου, ως ένα τέλος της σεξουαλικής συνάφειας». Οι γυναίκες αποθαρρύνονται από το να διερευνήσουν τρόπους προσαρμογής στις σεξουαλικές αλλαγές και έτσι είναι συχνά πεπεισμένες ότι η ελκυστικότητά, η ζωτικότητα και η σεξουαλικότητά τους μειώνονται με την ηλικία, δήλωσε η Chavez.

Αυτές οι ιδέες μπορεί να γίνουν αυτοεκπληρούμενες προφητείες, δεδομένου ότι οι πεποιθήσεις που σχετίζονται με το σεξ μπορούν να επηρεάσουν την σεξουαλική λειτουργία. Αν θεωρείτε ότι το καλό σεξ είναι αδύνατο καθώς η γονιμότητά σας μειώνεται, γιατί να προσπαθήσετε καν να το απολαύσετε; Τέτοιες πεποιθήσεις θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στα πιθανά θετικά, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου σεξ που είχατε ποτέ.

Σκεφτείτε τους παρακάτω τρόπους με τους οποίους το σεξ και η οικειότητα μπορούν να βελτιωθούν κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης και μετά από αυτήν, σύμφωνα με τους ειδικούς:

1. Αυξημένη επιθυμία για σεξ

Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι βιώνουν μειωμένη λίμπιντο κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης, αλλά πολλοί βιώνουν το αντίθετο λόγω των ορμονικών διακυμάνσεων. Η γυναικολόγος και ειδικός στην εμμηνόπαυση Dr. Heather Bartos το βλέπει αυτό στο ιατρείο της και επισήμανε άλλους κοινούς λόγους, όπως οι λιγότερες γονικές ευθύνες σε αυτό το στάδιο της ζωής και η αυξημένη προσωπική ανάπτυξη.

«Μπορεί επιτέλους να αισθάνεστε τώρα, στην περιεμμηνόπαυση, ότι φτάνετε στο πλήρες δυναμικό της ζωής σας και αυτό είναι ένα πολύ σέξι συναίσθημα», δήλωσε η ίδια. Δεδομένου ότι ο εγκέφαλος είναι το πιο ισχυρό σεξουαλικό όργανο, πρόσθεσε, η ικανότητα να χαλαρώνετε περισσότερο στα 40 ή 50 σας μπορεί να ενισχύσει τη σεξουαλική επιθυμία. Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος που οι μεγαλύτερες γυναίκες αναφέρουν ότι έχουν πιο ικανοποιητικό σεξ από τις νεότερες γυναίκες.

2. Μια αλλαγή στο στυλ της επιθυμίας σας

Αν συνηθίζατε να ερεθίζεστε με το καλημέρα και τώρα διαπιστώνετε ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, βιώνετε την επιθυμία ανταπόκρισης, έναντι της αυθόρμητης. Είναι εύκολο να μπερδέψετε αυτή τη συνηθισμένη μετατόπιση κατά την περιεμμηνόπαυση με χαμηλή λίμπιντο, αλλά η επιθυμία ανταπόκρισης δεν είναι καμία λίμπιντο. Είναι απλώς ένα διαφορετικό στυλ.

Η ανταποκρινόμενη επιθυμία μπορεί να σας βοηθήσει να επικεντρωθείτε στους τύπους διέγερσης και σύνδεσης που θέλετε, δήλωσε η Chavez, κάνοντας χώρο για πιο προσεκτικές και ενσώματες σεξουαλικές εμπειρίες, καθώς εκτιμάτε την ποιότητα έναντι της ποσότητας. Θα μπορούσατε να δώσετε προτεραιότητα σε ορισμένους τύπους αγγίγματος, για παράδειγμα, ή να εξερευνήσετε ερωτικά ή παιχνίδια ρόλων για πιο αργή σε ανάπτυξη, πιο ολοκληρωμένη διέγερση του σώματος. Η έρευνα έχει συνδέσει την ενσυνειδητότητα με αυξημένη διέγερση του νου και του σώματος στις γυναίκες.

Η επιθυμία ανταπόκρισης ενθαρρύνει επίσης τους συντρόφους να εξετάσουν τι αισθάνονται καλά κατά τη διάρκεια του σεξ, δήλωσε ο Chavez, ενώ παράλληλα μειώνει το άγχος της απόδοσης. «Το σεξ γίνεται πιο ουσιαστικό και ευχάριστο χωρίς τους στόχους και τα εκτελεστικά μέτρα του τι αναμένεται», πρόσθεσε. Έτσι, το σεξ μπορεί να είναι λιγότερο γρήγορο προς τον οργασμό και περισσότερο εξερεύνηση της συνείδησης.

3. Μια αίσθηση καινοτομίας

Η εξερεύνηση του τι φουντώνει τη σεξουαλική σας φλόγα κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης προσκαλεί την καινοτομία. Και το να δοκιμάζετε νέα πράγματα μπορεί να είναι υπέροχο για τη σεξουαλική σας ζωή. Μια μελέτη έδειξε ότι τα ζευγάρια που δοκιμάζουν νέες δραστηριότητες μαζί, ειδικά δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άγγιγμα, παράγουν περισσότερη ωκυτοκίνη, μια ορμόνη που προάγει την έλξη και την εγγύτητα. Η καινοτομία συνδέεται επίσης με τη διατήρηση των σεξουαλικών σπινθήρων ζωντανών μακροπρόθεσμα.

Στο βιβλίο της, «Sex, When You Don’t Feel Like It: The Truth about Mismatched Libido & Rediscovering Desire», η Cyndi Darnell -θεραπεύτρια σεξ και σχέσεων, προπονήτρια και ειδικός στην εμμηνόπαυση- περιγράφει την καινοτομία ως ζωτικής σημασίας για το καλό σεξ.

«Καινοτομία δεν σημαίνει διαφορετικές στάσεις και νέοι δονητές, αν και αυτό μπορεί να είναι μέρος της», δήλωσε. Πρόκειται περισσότερο για την εκ νέου ανακάλυψη του εαυτού σας.

Η Darnell θεωρεί ότι η περιεμμηνόπαυση είναι η καλύτερη στιγμή για να θέσετε στον εαυτό σας ερωτήματα όπως: «Αν θέλω σεξ σε αυτό το νεοεμφανιζόμενο σώμα, τι θα νιώσω καλά; Τι θα μπορούσα να είμαι πρόθυμη να εξερευνήσω; Είμαι πρόθυμη να πάρω ρίσκα για να συναντήσω τον εαυτό μου εκεί;».

4. Καλύτεροι παρτενέρ και εμπειρίες

Είτε η σεξουαλική σας επιθυμία έχει γίνει πιο ευαίσθητη είτε έχετε υψηλότερα πρότυπα, χάρη στην αυξημένη αυτοπεποίθηση και εμπειρία, μπορεί να μην θέλετε να συμβιβαστείτε με οτιδήποτε άλλο εκτός από ικανοποιητικό σεξ κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης.

«Δεν ανεχόμαστε τις αηδίες που ανεχόμασταν στα νιάτα μας», δήλωσε η Bartos. Διαπιστώνει ότι «η γυναίκα στην περιεμμηνόπαυση θέλει να έχει προκαταρκτικά, να τιμάται και να αγαπά τις σεξουαλικές της εμπειρίες».

Το να μιλάτε εύκολα μπορεί επίσης να ενισχύσει το σεξ στην περιεμμηνόπαυση. «Όταν εισερχόμαστε σε αυτό το στάδιο, συχνά είμαστε πιο άνετα να συζητάμε τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε σεξουαλικά, γεγονός που οδηγεί σε βαθύτερη σύνδεση στην οικειότητα και μεγαλύτερη εστίαση στην αμοιβαία ευχαρίστηση», δήλωσε η Chavez, η οποία βλέπει αυτά τα οφέλη να ξεδιπλώνονται μεταξύ των πελατών της. «Το σεξ είναι συχνά πιο απολαυστικό, επειδή κάνουν συζητήσεις με τους συντρόφους τους, μιλάνε σε έναν θεραπευτή για τις ανησυχίες τους και δεν αισθάνονται απομονωμένοι».

Η Bartos έχει βιώσει αυτό το πλεονέκτημα. «Διαπίστωσα ότι η περιεμμηνόπαυση ήταν καλό πράγμα για το σεξ, επειδή επιτέλους ένιωσα ότι μου ανήκει η φωνή μου», είπε. «Ένιωσα σαν να μπορούσα επιτέλους να μιλήσω γι’ αυτό που ήθελα και επιθυμούσα χωρίς να νιώθω ντροπή ή δισταγμό – και αυτό από μόνο του βελτιώνει τις σεξουαλικές εμπειρίες».

5. Οι προκλήσεις ως ευκαιρίες

Τα απολαυστικά ξεφαντώματα κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης μπορεί να απαιτούν κάποια αντιμετώπιση προβλημάτων. Και αυτό μπορεί να βελτιώσει το σεξ πέρα από τα συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετωπίζετε.

«Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για βαθύτερη σύνδεση μέσω της επικοινωνίας, της εξερεύνησης και της δημιουργικότητας, γεγονός που αλλάζει το τοπίο και τη δυναμική των σεξουαλικών σχέσεων», δήλωσε η Chavez.

Μπορεί να βιώσετε περισσότερη διασκέδαση και ευχαρίστηση, ενώ θα είστε σε αυτό. Η Maria S., μια 48χρονη μητέρα και εκπαιδευτικός στις μεσοδυτικές πολιτείες, αποδίδει στις προκλήσεις της περιεμμηνόπαυσης το γεγονός ότι έγινε πιο οργασμική. «Μέχρι τη δεκαετία των 30 μου μπορούσα να τελειώσω …με συνέπεια», δήλωσε στη HuffPost. «Πριν από λίγους μήνες, δοκίμασα το πρώτο μου σεξουαλικό παιχνίδι επειδή δεν είχα οργασμό τόσο συχνά και τώρα έχω μερικές φορές δύο». Το παιχνίδι, ένας δονητής τύπου κουνελιού, τη βοήθησε να ανακαλύψει μια περιοχή του σώματός της που «το κάνει κάθε φορά», είπε, είτε το χρησιμοποιεί είτε όχι.

