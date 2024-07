Έλλειψη εμβολίου για την ηπατίτιδα C: Σε αντίθεση με την ηπατίτιδα Α και Β, δεν υπάρχει επί του παρόντος εμβόλιο για την ηπατίτιδα C. Ο ιός αυτός μεταδίδεται κυρίως μέσω της επαφής αίματος με αίμα, συχνά μέσω της κοινής χρήσης βελονών ή άλλου εξοπλισμού για την ένεση ναρκωτικών. Αν και οι θεραπείες για την ηπατίτιδα C έχουν βελτιωθεί δραματικά, η πρόληψη μέσω εμβολιασμού παραμένει μια ανεκπλήρωτη ανάγκη.