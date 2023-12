Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βοσνία, στις 22:44 το βράδυ του Σαββάτου 30 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 13 χιλιόμετρα, βόρεια της πόλης Ζένιτσα και 62 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βελιγραδίου, ενώ το εστιακό βάθος καταγράφεται στα 9 χιλιόμετρα.

