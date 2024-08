Σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:10 (ώρα Ελλάδος) το βράδυ του Σαββάτου (17/8) στα ανοιχτά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 91 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Πετροπαβλόσκ-Καμτσάτσκι και 1.596 χιλιόμετρα ανατολικά του Κομσομόλσκ ον Αμούρ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 51 χιλιόμετρα.

Το Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης Παλιρροϊκών Κυμάτων των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, υπολογίζοντας ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών.

Στις 22:40 ακολούθησε μετασεισμός της τάξεως των 5,5 Ρίχτερ, σε κοντινή απόσταση από το σημείο που εκδηλώθηκε η πρώτη δόνηση.

A #tsunami alert has been issued after a 7.1 magnitude #earthquake struck 90 km east of #Kamchatskiy, #Russia#RussiaEarthquake#WesternRussia #KamchatskiyEarthquake #Earthquakes

(Representative Video.) pic.twitter.com/sbFaYjYwEQ

— know the Unknown (@imurpartha) August 17, 2024