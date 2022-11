ATP Finals: Στα ημιτελικά ως πρώτος από το «Green Group» ο Ρουντ, νίκησε 2-1 στο τάι-μπρέικ τον Φριτς

Η ψυχραιμία και τα «καθαρά» χτυπήματα του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ (νο4 στον κόσμο) στο τάι-μπρέικ του 3ου σετ, του χάρισαν τη νίκη επί του Αμερικανού Τέιλορ Φριτς (νο9) με 2-1 σετ και μαζί την πρόκριση στους ημιτελικούς των ATP Finals για δεύτερη σερί χρονιά.

Μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι με τρομερές ανατροπές, ο 23χρονος Νορβηγός και φιναλίστ του πρόσφατου US Open, κατάφερε να «λυγίσει» τον πεισματάρη Φριτς, μολονότι χρειάστηκε τρία ματς-μπολ για να φτάσει στη νίκη και να περάσει ως πρώτος από το «Green Group».

Τα σετ: 6-3, 4-6, 7-6(6)

Ο Ρουντ χρειάστηκε 2 ώρες και 14 λεπτά για να πάρει στο Τορίνο τη δεύτερη νίκη του στα ATP Finals (μετά από αυτή κόντρα τον Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ) και να εξασφαλίσει πριν από την 3η αγωνιστική την πρωτιά στο δικό του γκρουπ.

Ο δε Φριτς θα κληθεί να δώσει την Πέμπτη (17/11) τη δική του μεγάλη μάχη με τον Γάλλο Αλιασίμ, με έπαθλο για τον νικητή μία θέση στους ημιτελικούς.

Το ματς ήταν πολύ κλειστό εξαρχής με τους δύο τενίστες να μετρούν μόλις από ένα μπρέικ και να κρατούν απόλυτα το σερβίς τους, κερδίζοντας από ένα σετ.

Στο τρίτο σετ αμφότεροι συνέχισαν τα ισορροπημένα χτυπήματα κι έφτασαν στο τάι-μπρέικ. Εκεί ο Ρουντ πήρε προβάδισμα με 5-1 και 6-4, ο Αμερικανός «απάντησε», όμως Νορβηγός άσος ήταν πιο αποφασιστικός, παίρνοντας στο... νήμα τη νίκη, χάρις στο καλύτερο σερβίς του (70% έναντι 62% του Φριτς).

