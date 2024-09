Παραμονή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο, ο Παναθηναϊκός υπέστη τη δεύτερη ήττα του από τη Μακάμπι Τεβ Αβίβ στα εφετινά φιλικά προετοιμασίας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 73-81 από τους Ισραηλινούς στο κλειστό της Γλυφάδας.

Ο Παναθηναϊκός έχασε τη διάρκεια του στα πρώτα επτά λεπτά της τέταρτης περιόδου και το «πλήρωσε» από τη Μακάμπι, η οποία έτρεξε σε αυτό το διάστημα ένα επιμέρους σκορ 5-11 και ξέφυγε με +9 (62-71).

Με τον Οσμάν μπροστάρη της επίθεσης, το «τριφύλλι» μείωσε σε 66-73 στο 38΄, αλλά μέχρι εκεί… Οι Ισραηλινοί είχαν την απαραίτητη ψυχραιμία και δεν απειλήθηκαν μέχρι το φινάλε, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη επί του Παναθηναϊκού στα εφετινά φιλικά, καθώς είχε προηγηθεί αυτή στο τουρνουά «Ν. Χανδριώτης».

