Australian Open: Ο Ζβέρεφ επέστρεψε με νίκη στο tour

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 13 της παγκόσμιας κατάταξης, επέστρεψε με νίκη στο tour, μετά τον τραυματισμό του στα ημιτελικά του Roland-Garros.

Ο Γερμανός τενίστας, προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Australian Open, που φιλοξενείται στη Μελβούρνη, καθώς σε αγώνα για την πρεμιέρα του τουρνουά, επικράτησε με διπλή ανατροπή (4-6, 6-1, 5-7, 7-6(3), 6-4) του Περουβιανού, Χουάν Πάμπλο Βαρίγιας (Νο 103).

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ζβέρεφ τραυματίστηκε στους συνδέσμους του δεξιού αστραγάλου στο Grand Slam των Παρισίων κι έκτοτε, έδωσε μόνο δύο αγώνες και συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο στο United Cup, όπου γνώρισε δύο ήττες στα δύο σετ από τον Γίρι Λέχετσκα (Νο 81) και τον Τέϊλορ Φριτζ (Νο 9).

Sascha survives!



It took four hours and five sets, but @AlexZverev outlasts Juan Pablo Varillas to win 4-6 6-1 5-7 7-6(3) 6-4



#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/5STkeqRbgw