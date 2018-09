Εντυπωσιακός ο 51ος διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας Άνδρου

Με μία λαμπρή τελετή στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος ολοκληρώθηκε ο 51ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής», τιμώντας το όνομα του ιδρυτή του και παραμένοντας πιστός στον τίτλο του πιο δύσκολου και απαιτητικού αγώνα ιστιοπλοΐας της χώρας μας!







Για άλλη μία χρονιά, οι λάτρεις της θάλασσας και του υγρού στοιχείου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές στιγμές και νέες συγκινήσεις, σε μία από τις μακροβιότερες διοργανώσεις ιστιοπλοΐας της Ελλάδας, μία συνδιοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου (ΝΟΑ) και του Ναυτικού Όμιλος Ελλάδος (ΝΟΕ). Στην εφετινή διοργάνωση συμμετείχαν 16 σκάφη, με πλήθος πληρωμάτων και συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων οι Ολυμπιονίκες Τάκης Μάντης, Παύλος Καγιαλής, Σοφία Μπεκατώρου, Σπύρος Γιαννιώτης και Κωνσταντίνος Λουλούδης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, Λεωνίδας Πολέμης, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι για τον 51ο Αγώνα της Άνδρου, ο οποίος και φέτος συγκέντρωσε τους καλύτερους Έλληνες ιστιοπλόους και νέες διεθνείς συμμετοχές ! Θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν και εργάστηκαν σκληρά για την επιτυχία της διοργάνωσης, και ιδιαίτερα στα μέλη και στελέχη των Ναυτικών Ομίλων Ελλάδος και Άνδρου ! Ραντεβού του χρόνου για ακόμη μεγαλύτερες συγκινήσεις!»Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, δήλωσε: «Για άλλη μία χρονιά, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος συνδιοργάνωσε τον Αγώνα της Άνδρου, με την παρουσία εξεχόντων αθλητών και ιστιοπλόων να πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα που τον διακρίνει. Συγχαρητήρια στους νικητές αλλά και σε όσους συμμετείχαν στον εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα. Σας περιμένουμε και του χρόνου!»1st ARISTOFANI - UK P&I AND DEFENCE CLUBS / Π. ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ2nd iSAIL / Θ. ΤΣΟΥΛΦΑΣ3rd ELLINIXX / Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ1st APIDALOS NAFS / Π. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ2nd GIORGIO EUROSEAS / Κ. ΣΕΠΥΡΓΙΩΤΗΣ - Κ. ΜΑΝΘΟΣ3rd ALTER EGO / Σ. ΜΠΟΝΑΣ1st YACANA / A. LANHAM - Ι ΓΚΡΑΣΣΗΣ2nd ELIANA K IV / Ε. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ3rd SPIRIT OF GALATEIA EQUINOX MARITIME LTD / Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - D. CHRISTOFOROU