Το επεισόδιο που διαδραματίστηκε στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν οι τέσσερις ομάδες του φάιναλ φορ της Euroleague στο Βερολίνο με την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού, όταν οπαδοί της Φενερμπαχτσέ επιτέθηκαν στον τεχνικό των «πράσινων», Εργκίν Αταμάνμ θεωρείται λήξαν από το «τριφύλλι».

Οι άνθρωποι της Euroleague απολογήθηκαν για το συμβάν τόσο στους ιθύνοντες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και στον ίδιο τον Τούρκο τεχνικό, εν μέσω πολύ καλού κλίματος.

Ο Αταμάν, μάλιστα, ο οποίος νωρίτερα ήταν έξαλλος με την στάση της γερμανικής αστυνομίας και με την ίδια τη Euroleague, δέχθηκε τη συγγνώμη της πρώτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας κινητοποιήθηκε άμεσα και ο Έλληνας πρόξενος, Ηλίας Κλουβάτος, με εντολή και εποπτεία της πρέσβεως, Μάρας Μαρινάκη, βρέθηκε στο ξενοδοχείο, όπου έχουν καταλύσει οι ομάδες.

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team😳 pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca

