Η ελληνική αποστολή άνοιξε την παρέλαση στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να κρατούν περήφανα την ελληνική σημαία στο πλοίο που μετέφερε τους αθλητές μας!

Μέσω μιας ανάρτησής τους στα social media, οι Μιλγουόκι Μπακς ανέβασαν μια φωτογραφία του σταρ τους από την βραδιά που τον επέλεξαν στο Draft του ΝΒΑ, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Ένα παιδί από τα Σεπόλια εκπροσωπεί τη χώρα του».

Just a kid from Sepolia representing his country. pic.twitter.com/ySyJZVl74c

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 26, 2024