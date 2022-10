ΕΟΠΕ: Στην ψηφιακή εποχή περνά η Volley League Γυναικών

Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με την εταιρία παροχής υπηρεσιών Genius Sports, περνώντας στην εποχή ψηφιοποίησης των Εθνικών πρωταθλημάτων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αρχικά τον εκσυγχρονισμό της Volley League Γυναικών, που από τη σεζόν 2022-23 περνάει στην ψηφιακή εποχή ακολουθώντας τα χνάρια του επαγγελματικού πρωταθλήματος Volley League Ανδρών, ενώ από την περίοδο 2023-24 θα ενταχθούν στο ηλεκτρονικό φύλο αγώνα τα πρωταθλήματα Pre League ανδρών και Γυναικών.

Από το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022, οπότε και θα ξεκινήσουν οι αγώνες της Volley League γυναικών θα καθιερωθεί στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ το ηλεκτρονικό φύλο αγώνα το οποίο θα παρέχει πληθώρα πληροφοριών και υπηρεσιών στις ομάδες, στις αθλήτριες, στους προπονητές και κυρίως στο φίλαθλο κοινό. Παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία αλλά και το κίνητρο στο Σώμα της ελληνικής διαιτησίας να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Μέσω του ηλεκτρονικού φύλου αγώνα θα παρέχεται η υπηρεσία του αξιόπιστου on line score και σε συνεργασία με τους στατιστικολόγους όλων των ομάδων θα γίνεται η on line καταγραφή και παρουσίαση των στατιστικών του κορυφαίου πρωταθλήματος Γυναικών, προβάλλοντας το αγωνιστικό κομμάτι του πρωταθλήματος, τις πρωταγωνίστριες αθλήτριες αλλά και τις προπονητικές επιλογές την ώρα του αγώνα.

Θα υπάρχουν επίσης on line συγκεντρωτικά στατιστικά σε κάθε κατηγορία, προβολή βιογραφικών, ομαδικών επιδόσεων όλων των συλλόγων καθώς και on line βαθμολογίες. Τα στατιστικά και το play by play (εξέλιξη αγώνα με καταγραφή όλων των πόντων σε πραγματικό χρόνο) θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, τους προπονητές, τις αθλήτριες και τους φίλους του βόλεϊ.

Θα παρέχονται επίσης υπηρεσίες ανταλλαγής βίντεο και άλλων πληροφοριών μεταξύ των προπονητών, καθώς και βάση δεδομένων για τη λειτουργία Video Referee (V.A.R.).