Η πρεμιέρα του Danaon Cup 2018

Με 8 αγώνες στα κλειστά γυμναστήρια Αγίας Τριάδας, Άργους, Ναυπλίου και Νέας Κίου έκανε σήμερα πρεμιέρα το Danaon Cup 2018, όπου συνολικά θα συμμετέχουν 52 ομάδες στις κατηγορίες Παμπαίδων Α’, Παγκορασίδων Α’, Παίδων και Εφήβων.





Στους Παίδες (1ος όμιλος) η Σουηδική Χάλμπι επικράτησε 35-18 του Πανελληνίου με τον ελληνικής καταγωγής Θάνο Χατζηγεωργιάδη να σημειώνει 10 για την Σουηδική ομάδα.





Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διομήδης και η Οργανωτική Επιτροπή του Danaon Cup εγκαινιάζουν σε αυτό το τουρνουά την συνεργασία τους με την Χάλμπι, η οποία πραγματοποιεί το Hallbybollen, ένα από τα κορυφαία αναπτυξιακά τουρνουά στη Σουηδία.







Στους Παμπαίδες για τον 1ο όμιλο ο ΓΣ Παπασιδέρης λύγισε με 24-22 τον ΑΣΕ Δούκα 2, για τον 4ο όμιλο τα Βριλήσσια νίκησαν 31-15 τους Αμφικτύονες Λαμίας, στον 6ο όμιλο ο ΑΣΕ Δούκα 1 νίκησε εύκολα τον ΑΣΟΧ Φοίβου με 38-12, ενώ στον 3ο και τον 7ο όμιλο είχαμε «εμφυλίους» με τον ΓΑΣ Καματερού 1 να επικρατεί του ΓΑΣ Καματερού 2 με 42-28 και τον Λεωνίδα 2 να κερδίζει 27-20 τον Λεωνίδα 1.





Στις Παγκορασίδες για τον 1ο και 4ο όμιλο ΟΦΝ Ιωνίας και Λεωνίδας είχαν εύκολο απόγευμα με 30-8 απέναντι στον ΑΟΔ Κορυδαλλού και 41-17 απέναντι στα Χανιά, αντίστοιχα.







Oι όμιλοι των τεσσάρων κατηγοριών











Έφηβοι (6 ομάδες)





Παίδες (9 ομάδες)

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ







ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ











ΑΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΕ ΧΑΝΙΩΝ 41-17

Διαιτητές: Χρυσικόπουλος, Μιχαηλίδης Δίλεπτα: 0-2. Πέναλτι: 0/3-0/0





Διαιτητές: Ανταλής – Ζήσης Δίλεπτα: 2-0 Πέναλτι: 0/0-1/3





Διαιτητές: Ανταλής – Ζήσης Δίλεπτα: 0-1 Πέναλτι: 2/2- 2/3





Διαιτητές: Τζαφερόπουλος-Νικολαϊδης, Δίλεπτα: 2-0, Πέναλτι: 1/3-3/3.









ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 20-27

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ









Αγία Τριάδα





Άργος





Νέα Κίος





Ναύπλιο

*Οι φίλαθλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη όλων των αγώνων σε live score μέσω της ιστοσελίδας e-handball.gr, αλλά και εικόνα από όλους τους αγώνες στην Αγία Τριάδα και από επιλεγμένους σε άλλα κλειστά, μέσω των καναλιών της διοργάνωσης στο Youtube, Danaon Cup 1 και Danaon Cup 2 σε παραγωγή Websportstv.1ος (Α) όμιλος: Διομήδης Άργους, ΓΣ Παπασιδέρης, ΑΣΕ Δούκα 22ος (Β) όμιλος: Ζαφειράκης Νάουσας, ΑΕΠ Πανόραμα, Ολυμπιακός Κερατσινίου3ος (C) όμιλος: ΓΑΣ Καματερού 1, ΓΑΣ Καματερού 2, Ταλεντούλ (Ρουμανία)4ος (D) όμιλος: ΠΑΟΚ, ΕΣΝ Βριλησσίων, Αμφικτύονες Λαμίας5ος (E) όμιλος: Αερωπός Έδεσσας, Άρης Θεσσαλονίκης, ΟΦΝ Ιωνίας6ος (F) όμιλος: ΑΣΕ Δούκα 1, Δράμα 1986, ΑΣΟΧ Φοίβος7ος (G) όμιλος: Λεωνίδας 1, Λεωνίδας 2, ΑΟ Ιωαννίνων8ος (H) όμιλος: Φίλιππος Βέροιας, Ιωνικός ΝΦ, Larissa Handball Club1ος (Α) όμιλος: ΟΦΝ Ιωνίας, Φιλώτας Φλώρινας, ΑΟΔ Κορυδαλλού2ος (Β) όμιλος: Φίλιππος Βέροιας, ΕΣΝ Βριλησσίων, Αρίων Πτολεμαΐδας3ος (C) όμιλος: ΓΑΣ Καματερού, Ζαφειράκης Νάουσας, Άρης Θεσσαλονίκης4ος (D) όμιλος: Εθνικός Κοζάνης, Λεωνίδας, ΕΑΧ Χανιά, Αμφικτύονες ΛαμίαςΕθνική Ελλάδος, Εθνική Μαυροβουνίου, Χάλμπι (Σουηδία), Πέλιστερ (ΠΓΔΜ), Athens Masters, Διομήδης Άργους1ος όμιλος (Α): Χάλμπι (Σουηδία), ΕΣΝ Βριλησσίων, Πανελλήνιος ΓΣ2ος όμιλος (Β): Εθνική Ελλάδος, Εθνική Μαυροβουνίου, Ακαδημία Πάτρας3ος όμιλος (C): Μπακάου (Ρουμανία), Διομήδης Άργους, ΟΦΝ ΙωνίαςΔευτέρα 2 Ιουλίου 2018 (8 αγώνες)Αγία ΤριάδαΟΦΝΙ- ΑΟΔ Κορυδαλλού (ΠΚ) 30-8ΕΣΝ Βριλησσίων- Αμφικτύονες (ΠΠ) 32-15ΆργοςΓΑΣ Καματερού 1- ΓΑΣ Καματερού 2 (ΠΠ) 42-28Λεωνίδας- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ) 41-17Νέα ΚίοςΛεωνίδας 1- Λεωνίδας 2 (ΠΠ) 20-27Χάλμπι- Πανελλήνιος (Π) 35-18ΝαύπλιοΓΣ Παπασιδέρης- Δούκας 2 (ΠΠ) 24-22Δούκας 1- ΑΣΟΧ Φοίβος (ΠΠ) 38-12HALBBY – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 35-18Τα πεντάλεπτα: 4-2, 6-2, 10-3, 14-4, 16-5, 18-6 (ημχ.) 22-8, 24-10, 26-13, 30-14, 33-16, 35-18HALBBY (Andres Litstrand): Wikner, Forsberg, Renblad, Kemi 1, Billingren 1, Eng, Hansson 1, Jonsson 5, Nygren 4, Litstrand 7, Oscarsson 3, Bertlisson 1, Pehrrsson 2, Chatzigeorgiadis 10.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Νίκος Σαμαράς): Ζαφείρης Δ., Παπαδόπουλος 2, Χατζόπουλος, Γέτο, Γιαννουδάκης 6, Βερτζώνης 2, Γιαννουλάκης 2, Χριστόπουλος 2, Ζαφείρης Ν., Θεοχάρης, Ασλανίδης 4, Ψάρρος, Κατάκαλος, Ζαχάρης, Πετσούνης.Διαιτητές: Λεφάκης-Κουριώτης, Δίλεπτα: 3-4, Πέναλτι: 2/4-3/4Τα πεντάλεπτα: 5-2, 9-3, 14-4, 18-5, 22-5 (ημχ.), 26-8, 30-9, 39-11, 37-12, 41-17ΑΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ: Σαντοριναίου, Παράσχη 2, Κούνουπα, Αρπατζάνη 9, Χάιδου, Φάκα 3, Δεσποτίδου 4, Πλώτα, Κοσμετάτου, Ζεϊνάτι 1, Μαρ. Μπανάση 4, Μαγδ. Μπανάση 4, Χρυσοσπάθη 2, Μαρκογιαννάκη 11, Πανταζή 2ΕΑ ΧΑΝΙΩΝ: Βασσάλου, Τσάνκοβα, Σαρτζετάκη 1, Γιαννακοπούλου 1, Σταματεράκη, Μυλωνά, Τοχμαχίδου 2, Καραγκεζίδη 5, Βογιατζάκη, Σπανουδάκη 2, Στρατουδάκη, Χατζηβασιλείου 1, Αγγελάκη 2, Καραγκιοζάκου 1, Μ. Καϊλίδου 1, Β. Καϊλίδου 1ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1-ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 38-12Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-1, 6-2, 10-2, 13-3 (ημχ), 17-5, 22-8, 28-10, 33-11, 38-12ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1 (Κωνσταντίνος Τσαβδαρίδης): Κατσικώστας, Μπάρκας, Χατσατουριάν 7, Παναγιώτου 7, Κολεζάκης 3, Αντωνιάδης 2, Πετρουλάκος 1, Καλύβας 9, Παπαχαρτοφύλης 3, Παπαϊακώβου, Μανουσέλης 6.ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ (Ιωάννης Χηνος): Ματεντζόγλου 3, Δηλαλέκης, Παπαδημητρίου, Χηνος 7, Αγγελίνας 1, Τζαβάρας, Λώλης, Παππάς 1, Σφέτσιος, Βασσάλος, Λαουλάκος, Στάθης, Νιανιακούδης, Γαρδούνης.Διαιτητές: Τζαφερόπουλος-Νικολαϊδης, Δίλεπτα: 1-3, Πέναλτι: 2/2-0/1.ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ- ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ 32-15Τα πεντάλεπτα: 5-0, 9-1, 12-3, 15-4, 17-4 (ημχ.), 19-8, 22-9, 25-11, 28-13, 32-15ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Γιώργος Δραγάζης): Ανδρεάδης 1, Απέργης, Γκιλάκης 7, Κόλασης 2, Κοσμόπουλος 8, Μαργέτης 1, Ματσούκης 2, Μπαρμπαρούσης 2, Φρ. Πάλλη,ς Χ. Πάλλης, Παπαναστασίου 1, Σπύρου 1, Στρατηγάκης 3, Χαλβατζής 1ΠΑΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΛΑΜΙΑΣ (Απόστολος Πουγκακιώτης): Πουγκακιώτης 2, Κάλλος, Παπαγεωργίου 2, Καραγάτσιος 3, Ρούσσος 3, Γεωργαντάς 3, Αλμπάνης, Σιάππας 1, Σέντης, Σταυρακούδης 1, Καλαπόδας, Χρυσάφης, ΤομαράςΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΟΔ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 30-8Τα πεντάλεπτα: 4-0, 7-1, 9-1, 12-1, 14-2 (ημχ.), 19-2, 20-4, 24-5, 28-7, 30-8Ν. ΙΩΝΙΑ (Κίμωνας Κουτρούλης): Βαρβεράκη 4, Ωραιοπούλου 3, Παγιώτα, Παπανικολάου 7, Τσιαμάνη 1, Μαλτάμπε, Μπιχάκη, Δημοπούλου, Μπαντέλα, Πέππα 2, Σιούρτη, Αλεξοπούλου, Γιαννοπούλου 4, Αγγελίδου, Παναγιώτου, Maribela 3, Norocea 4, Hidri 2, Καψάλη.ΑΟΔ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Μαρία Λαγοπούλου): Κοντοδιού 1, Θ. Λυτρίβη, Μυλωνά 1, Μανιάκου, Ζάρρα, Τσαντάκη 1, Λαγού 2, Μανδαμαδιώτη 3, Γκούλη, Τρ. Λυτρίβη, Βελιδάκη, ΓαμβρούδηΑΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 2 24-22Τα πεντάλεπτα: 1-2, 5-3, 9-4, 11-5, 12-8 (ημχ), 16-12, 18-14, 20-15, 22-17, 24-22ΑΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Γεώργιος Αναγνώστου): Μπούμπας, Γιαννόπουλος, Μπαλτάς 1, Παπακωνσταντίνου 3, Λάμπρου 1, Παγώνας, Λεντέρης 2, Δαμίγος 2, Κωνσταντινίδης, Γιαννακούρος 1, Κερατιώτης, Κυριακού, Πρόφης 11, Μάντζουκας 3.ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 2 (-): Κοντός, Αλευρίδης, Χαριτωνίδης 8, Βλαχάκης 7, Κοντοζαμάνης 1, Πρίφτης, Κατσάμπας, Γιαννούλης 2, Τσιαντούλας 1, Δαλγιαννάκης, Δικαιούλιας, Βαλκανάς, Καλαμπόκης 3.ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1 – ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 42-28Τα πεντάλεπτα: 4-2, 8-3, 12-7, 15-12, 19-12 (ημχ.), 25-13, 32-17, 34-22, 38-22, 42-28ΓΑΣ ΚAΜΑΤΕΡΟΥ 1: Ζηγούρης, Προκοπίου 9, Τριανταφύλλου, Καραπιπέρης 2, Μπατής 8, Βαμβακάρης 12, Τσιαμπόκαλος 1, Παπαδονικολάκης 4, Ρούσος 2, Ματσίρος 4, Τσοράκης, Μπεκιός.ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2: Βαρδαξόπουλος 2, Βασιλακάκης, Βασιλείου 8, Βουκλάρης 6, Φλώρος 1, Καρδαμπίκης 1, Πολυχρόνης 6, Σακελλαρίου 3, Τζίτζης, Χατζηπαυλής 1Διαιτητές: Καραπάνος-Χρόνης, Δίλεπτα: 2-3. Πέναλτι: 2/4-03Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-4, 7-6, 10-8, 13-9 (ημχ.) 14-14, 14-19, 17-22, 19-24, 20-27ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 (Χρήστος Αντωνιάδης): Κουνουπάς, Ταλιαδώρος 6, Κακαβελάκης, Ζουγανέλης, Πατρικάκος 4, Καρανάσης 4, Παπουτσάκης 3, Σπυρόπουλος 3, Σιδέρης, Παούρης, Λυκούρας, Μακράκης, Γαβράς.ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 (Γιώργος Καρασαββίδης): Οικονόμου 2, Βασιλείου 3, Βληκίδης 4, Καραφώτης 4, Κουτουλογένης, Γετσόπουλος 2, Χριστοδουλόπουλος 4, Τσορτέκης 5, Λόλας, Μάρης, Παπαδόπουλος, Λάμπρου 1, Πολυζωγόπουλος 2, Ρουσσάκης.Διαιτητές: Γιακαλής-Μπράμου, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 3/6-0/008:00 Ζαφειράκης- Ολυμπιακός Κ. (ΠΠ)09:20 ΓΑΣ Καματερού- Ζαφειράκης (ΠΚ)10:40 ΕΣΝ Βριλησσίων- Πανελλήνιος (Π)12:10 Χάλμπι- Ελλάδα (Ε)13:30 Διομήδης- Αθήνα (Ε)16:00 Πανόραμα- Ολυμπιακός Κ. (ΠΠ)17:20 ΟΦΝΙ- Φιλώτας (ΠΚ)18:40 Μαυροβούνιο- Πέλιστερ (Ε)20:10 Μπακάου- Διομήδης (Π)08:00 Αερωπός- ΟΦΝΙ (ΠΠ)09:20 Ιωνικός ΝΦ- Λάρισα (ΠΠ)10:40 ΠΑΟΚ- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΠ)12:00 Διομήδης- Δούκας 2 (ΠΠ)16:00 Αρίων- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΚ)17:20 Ζαφειράκης- Άρης Θ. (ΠΚ)18:40 ΠΑΟΚ- Αμφικτύονες (ΠΠ)20:00 Διομήδης- ΓΣ Παπασιδέρης (ΠΠ)08:00 Εθνικός Κοζάνης- Αμφικτύονες (ΠΚ)09:20 Δράμα 1986- Δούκας 1 (ΠΠ)10:40 Μπακάου- ΟΦΝΙ (Π)12:20 Ελλάδα- Ακαδημία (Π)16:00 Λεωνίδας- Αμφικτύονες (ΠΚ)17:20 Άρης Θ.- ΟΦΝΙ (ΠΠ)18:40 Χάλμπι- ΕΣΝ Βριλησσίων (Π)20:00 Μαυροβούνιο- Ακαδημία (Π)08:00 Φίλιππος- ΕΣΝ Βριλησσσίων (ΠΚ)09:20 ΑΟΔ Κορυδαλλού- Φιλώτας (ΠΚ)10:40 ΓΑΣ Καματερού 2- Ταλέντουλ (ΠΠ)12:00 Λεωνίδας 2- ΑΟ Ιωαννίνων (ΠΠ)15:00 Εθνικός Κοζάνης- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ)16:20 Φίλιππος- Λάρισα (ΠΠ)17:40 ΑΣΟΧ Φοίβος- Δράμα 1986 (ΠΠ)19:00 ΓΑΣ Καματερού 1- Ταλέντουλ (ΠΠ)20:20 Λεωνίδας 1- ΑΟ Ιωαννίνων (ΠΠ)