Ιστιοπλοΐα: Πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία optimist ο Ιάσων Παναγόπουλος

Νέα τεράστια επιτυχία για την ιστιοπλοΐα και κατ΄ επέκταση για τον ελληνικό αθλητισμό.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κατηγορίας Οπτιμιστ που ολοκληρώθηκε στη Δανία με 9 ιστιοδρομίες ο Ιάσωνας Παναγόπουλος (ΑΝΟΓ), πραγματοποίησε ονειρεμένη εμφάνιση και κατέκτησε tτο χρυσό μετάλλιο , συνεχίζοντας το σερί της ομάδας του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ταυτόχρονα ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο προστέθηκε στα πολλά μετάλλια που έχει κατακτήσει η Ελληνική ιστιοπλοΐα μέσα στο 2022.

Καταπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι υπόλοιποι τρεις αθλητές της εθνικής ομάδας που τερμάτισαν μέσα στην πρώτη εικοσάδα: 10ος στην Ευρώπη και 12 overall τερμάτισε ο Στέφανος Σαμαράς (ΝΑΟ Μάτι) ,14ος στην Ευρώπη και 17ος overall ο Λεωνίδας Σέχου (Ν.Ο. Καλαμακίου) ,ενώ 15ος στην Ευρώπη και 18ος overall ο Ερωτόκριτος Κομιανός (ΝΟΚΒ).

Στα κορίτσια η Αθηνά Σουλιώτη (ΝΟΠΦ) τερμάτισε 11η στην Ευρώπη και 13η overall , η Φραγκίσκη Κοσμά (ΝΟΠΦ) 24η στην Ευρώπη και 27η overall και η Ελενα Νόρτον (ΟΣΦΠ) 42η στην Ευρώπη και 49η overall .