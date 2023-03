Κυρίαρχος Αλκαράθ στο Indian Wells και Νο1 ξανά!

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε ό,τι ήθελε στον τελικό απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον 19χρονο Ισπανό να επικρατεί με 6-3, 6-2 σε μόλις 70 λεπτά κατακτώντας τον πρώτο του τίτλο στην Καλιφόρνια και τον 8ο στην καριέρα του, ενώ από τη Δευτέρα (20/3) θα επιστρέψει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Με μια απίθανη εμφάνιση ο Αλκαράθ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την ξέφρενη πορεία του στο φετινό Indian Wells κατακτώντας το 3ο του Masters, αλλά και τον 8ο τίτλο του σε 10 συνολικά τελικούς, σταματώντας παράλληλα το σερί νικών (19) του Μεντβέντεφ.

Με τους τρεις τίτλους σε ισάριθμους τελικούς ο Αλκαράθ έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία που έχει 100% σε Masters τελικούς μετά από τους Κούριερ (5) και Νταβιντένκο (3), ενώ έγινε ο πρώτος που κερδίζει τουλάχιστον δύο τίτλους στο Sunshine Double πριν κλείσει τα 20 έτη.

Full-time tennis player, part-time gynmast 🤸🏻‍♂️ An *insane* stretch volley from @carlosalcaraz ! pic.twitter.com/qYksOiWhk2

Διαβασμένος, προσηλωμένος, πνευματικά αδιαπέραστος, ο Αλκαράθ δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης από τον Μεντβέντεφ, ο οποίος έκλεισε το ματς με μόλις 5 winners, την ίδια ώρα που ο Ισπανός είχε πάνω από τους τριπλάσιους (18).

Ο Ισπανός πέρασε το εκπληκτικό 76% των πρώτων service κερδίζοντας το 81% των πόντων (30/37), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε κανένα σημείο του τελικού σεν απειλήθηκε με break-point, ενώ ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε και τα τρεις ευκαιρίες για break που είχε στο παιχνίδι.

Return to sender 📭 @carlosalcaraz putting on a return masterclass in #TennisParadise ! pic.twitter.com/jItQTHjgYe

Το ξεκίνημα στον τελικό ήταν εκρηκτικό για τον Αλακαράθ, ο οποίος πήρε τα πρώτα τρία games (3-0) παραχωρώντας μόλις τρεις πόντους στον αντίπαλό του. Μετά από ένα δύσκολο hold ο Μεντβέντεφ πήρε το πρώτο του game μειώνοντας σε 3-1.

Από εκεί και πέρα κανείς δεν απείλησε κανέναν με τον Ισπανό να κλείνει το set σε 36 λεπτά παίρνοντας το προβάδισμα στον τελικό (1-0).

Το 2ο σκέλος του τελικού έγινε ακόμα πιο δύσκολο για τον Μεντβέντεφ, του οποίου το service υποχώρησε από το 71% στο 50% κερδισμένων ποντών πίσω από το πρώτο service!

O Αλκαράθ θα σπάσει δύο φορές το service του Μεντβέντεφ και με δύο ακόμα hold θα κάνει το 4-0 με το ρολόι του court να δείχνει μόλις 54 λεπτά! Από εκείνο το σημείο και μετά ο Αλκαράθ θα κρατήσει το service του φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη και ένα σημαντικό τίτλο.

Carlos: King of the Desert 👑



The moment @carlosalcaraz won his 3rd Masters 1000 title in Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/ycdmcRahTk