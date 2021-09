Λύγισε στη Γερουσία η Σιμόν Μπάιλς: «Το FBI έκλεισε τα μάτια στις πράξεις του Νάσαρ»

Η Σιμόν Μπάιλς υποχρεώθηκε να ζήσει ξανά τον εφιάλτη της. Όχι πως έχει ξεχάσει. Όχι πως θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη της η σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη, όπως εκατοντάδες άλλα κορίτσια -τουλάχιστον 265 συνολικά-, από τον Λάρι Νάσαρ. Ή αλλιώς τον επί τρεις δεκαετίες γιατρό της ολυμπιακής ομάδας γυμναστικής των ΗΠΑ, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη δίχως δικαίωμα οποιασδήποτε αναστολής της ποινής του. Παρ' όλα αυτά, η επαναφορά των εικόνων, το ζωντάνεμα των φρικτών στιγμών δεν παύουν να ξύνουν βαθιά και να ματώνουν κάθε φορά το δέρμα.

Η 24χρονη Αμερικανίδα, των τεσσάρων χρυσών και των συνολικά επτά ολυμπιακών μεταλλίων, ήταν μία από τις τέσσερις γυμνάστριες που την Τετάρτη 15/9 βρέθηκαν ενώπιον της δικαστικής επιτροπής της Γερουσίας προκειμένου να εξεταστούν ως μάρτυρες στην υπόθεση της αμελούς έρευνας (και ενδεχόμενης συγκάλυψης) των πρακτόρων του FBI όταν το 2015 προέκυψαν οι πρώτες καταγγελίες για τις αποτρόπαιες πράξεις του παιδεραστή γιατρού. Η Μπάιλς δεν άντεξε όταν ήρθε η στιγμή της κατάθεσής της. Διάβαζε με παύσεις το κείμενο. Ο κόμπος στον λαιμό εμπόδιζε τα λόγια να βγουν ολόκληρα, οι λέξεις κόβονταν αναγκαστικά. Ζητούσε συγγνώμη - δεν είχε λόγο.

Simone Biles and three other Olympic athletes, who were sexually abused by former USA Gymnastics doctor Larry Nassar, provided searing and disturbing testimony at a Senate hearing as it probes the FBI's mishandling of the investigation https://t.co/4AsdiOKCl7 pic.twitter.com/MlFt2whhSI

«Για να είμαι σαφής, κατηγορώ τον Λάρι Νάσαρ και επίσης κατηγορώ ένα ολόκληρο σύστημα που επέτρεψε και άφησε να διαιωνιστεί η κακοποιητική συμπεριφορά του. Δεν θέλω άλλη νεαρή γυμνάστρια, ή αθλητής των Ολυμπιακών ή οποιοδήποτε άτομο να βιώσει τη φρίκη που εγώ και εκατοντάδες ακόμη έχουν υποστεί πριν, κατά τη διάρκεια και επαναλαμβανόμενα ως σήμερα μετά την κακοποίηση από τον Λάρι Νάσαρ. Τα σημάδια αυτής της φρικτής κακοποίησης συνεχίζονται. Ο αντίκτυπος της κακοποιητικής συμπεριφοράς αυτού του ανθρώπου δεν θα ξεπεραστεί ποτέ» ανέφερε βουρκωμένη η 24χρονη, υποστηρίζοντας με σιγουριά αυτή τη φορά ότι «το FBI έκλεισε τα μάτια», με συνέπεια «να υποφέρουμε» γιατί, συμπλήρωσε η Μπάιλς, συνολικά «κανείς στο FBI, την Ομοσπονδία και την Ολυμπιακή Επιτροπή δεν έπραξε ό,τι ήταν απαραίτητο για να μας προστατεύσει».

«Μας απογοήτευσαν και αξίζουμε απαντήσεις. Ο Νάσαρ βρίσκεται εκεί που ανήκει, αλλά εκείνοι που το επέτρεψαν πρέπει να λογοδοτήσουν. Αν δεν συμβεί, είμαι πεπεισμένη ότι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει σε άλλα ολυμπιακά αθλήματα» κατέληξε.

Η ολυμπιονίκης βρέθηκε στη Γερουσία παράλληλα με τη Μακέιλα Μαρόνι, τη Μάγκι Νίκολς και την Άλι Ρέισμαν, ύστερα από την έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για «εξαιρετικά φτωχή κρίση» από τους αστυνομικούς που είχαν αναλάβει αρχικά την υπόθεση και «ψευδείς αναφορές», προκειμένου να καλυφθούν τα λάθη στη μια δουλειά που είχαν να κάνουν.

Η Μαρόνι ήταν εκ των πρώτων κοριτσιών που το 2015 είχε δώσει στοιχεία για τη δράση του Νάσαρ. «Όχι μόνο το FBI δεν ανέφερε την κακοποίησή μου, αλλά, όταν συνέταξαν την αναφορά, 17 μήνες αργότερα, είχαν γράψει εντελώς διαφορετικά πράγματα απ' αυτά που είχα πει εγώ» ισχυρίστηκε και ξεσπάθωσε κατόπιν, καθώς «αμελώντας να λάβουν μέτρα μετά την αναφορά μου, επέτρεψαν σ' έναν κακοποιητή να αφεθεί ελεύθερος για περισσότερο από έναν χρόνο».

