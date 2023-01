Live ο πρώτος ημιτελικός του Αustralian Open: Χατσάνοφ-Τσιτσιπάς 0-1 σετ (6-7)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) στο Rod Laver Arena η μεγάλη μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά με αντίπαλο τον Κάρεν Χατσάνοφ στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Australian Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο 4) φιλοδοξεί να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ρώσου (Νο 20), προκειμένου να πάρει για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στον τελικό του συγκεκριμένου Grand Slam.

Ο «Στεφ» πήρε για τρίτη διαδοχική χρονιά και τέταρτη συνολικά το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα υπερβάλλει εαυτόν για να φτάσει αυτή τη φορά στον καταληκτικό αγώνα του Australian Open, προκειμένου να διεκδικήσει στη Μελβούρνη τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Μάλιστα αν θριαμβεύσει στην Αυστραλία ο «Tsitsifast» θα αναρριχηθεί στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς βρίσκει για τρίτη φορά Ρώσο τενίστα σε ημιτελικό του Australian Open (τις προηγούμενες δύο στον... δρόμο του βρέθηκε ο Μεντβέντεφ).

Στη μονομαχία του με τον Χατσάνοφ ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχει σύμμαχο την εξαιρετική παράδοση που έχει απέναντι στο No20 της παγκόσμιας κατάταξης (από τη Δευτέρα θα βρίσκεται τουλάχιστον στο Νο13).

Στις προηγούμενες πέντε αναμετρήσεις τους ο Τσιτσιπάς έφυγε νικητής, έχοντας χάσει μόλις δύο σετ απέναντι στον σημερινό του αντίπαλο, με τον οποίο είναι καλοί φίλοι. Μάλιστα ο Ρώσος έχει έρθει αρκετές φορές για κοινή προετοιμασία στην Ελλάδα.

Στη Μελβούρνη ο Χατσάνοφ έχει αποκλείσει κατά σειρά τους Μιράλες, Κούμπλερ, Τιάφο, Νισιόκα και Κόρντα, ενώ από τη μεριά του ο «Στεφ» έφτασε στον ημιτελικό, ξεπερνώντας το εμπόδιο των Αλίς, Χιτζικάτα, Γκρίκσπουρ, Σίνερ και Λεχέτσκα.

Ο Ρώσος είναι σε εξαιρετική φόρμα, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι παίζει σε ημιτελικό για δεύτερο συνεχόμενο σλαμ, μετά το US Open, ωστόσο ο Τσιτσιπάς στη Μελβούρνη έχει παρουσιαστεί πιο ώριμος από ποτέ, δείχνοντας ότι έχει τα φόντα να κατακτήσει το τρόπαιο.

Στον δεύτερο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 5) και ο Αμερικανός Τόμι Πολ (Νο 35).

Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10:30 το πρωί και θα μεταδοθεί από το Eurosport 1.

Αυτή θα είναι η πρώτη τους συνάντηση στο tour, με τον Πολ να παίζει για πρώτη φορά σε ημιτελικό σε Grand Slam, ενώ για τον Σέρβο θα είναι ο 44ος ημιτελικός.

O αγώνας…

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και ήταν με το… καλημέρα επιθετικός στο παιχνίδι του, δείχνοντας ότι θέλει αυτός να έχει το «πάνω χέρι» στα ράλι.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας άνοιξε… λογαριασμό στον ημιτελικό με love service game, ενώ στο τέταρτο game, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου του, κατάφερε να κάνει το break, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1.

Η αντίδραση του Κατσάνοφ πάντως ήταν άμεση, καθώς στο αμέσως επόμενο game πήρε πίσω το σερβίς του, ισοφαρίζοντας στη συνέχεια σε 3-3.

Παίζοντας με συγκέντρωση και μεθοδικότητα ο «Στεφ» κατάφερε να κάνει νέο break (5-3) και σέρβιρε για να κλείσει το σετ.

Εντούτοις ο Ρώσος δεν κατέθεσε τα όπλα και, πληρώνοντας με το ίδιο νόμισμα τον Τσιτσιπά, μείωσε σε 5-4, ενώ έφερε και πάλι το σετ στα ίσα (5-5).

Οι δύο αντίπαλοι εν συνεχεία υπερασπίστηκαν το σερβίς τους (6-6), κι έτσι το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ.

Εκεί πάντως ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν απόλυτος κυρίαρχος (7-2), κι έτσι έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για να «σφραγίσει» την πρόκριση στον τελικό.