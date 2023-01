Με θρίαμβο της Σάκκαρη η πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του United Cup

Την πρόκριση στον τελικό του United Cup εξασφάλισε η Ελλάδα. Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με το εντυπωσιακό 2-0 (6-1, 7-5) της Ελίζ Μέρτενς και έδωσε στη χώρα μας το 2-1 επί του Βελγίου.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα χρειαζόταν δύο νίκες για να εξασφαλίσει την πρωτιά, ο στόχος επετεύχθη, καθώς είχε νικήσει τη Δευτέρα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.



Η Σάκκαρη δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Μέρτενς. Στο πρώτο σετ ήταν... ισοπεδωτική, ενώ και στο δεύτερο που αντιμετώπισε σθεναρή αντίσταση ήταν εκπληκτική στο τέλος και πήρε τη νίκη.

Στον τελικό η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει είτε την Κροατία, είτε τη Γαλλία.

Team Greece are through to the City Finals in Perth - and they are very excited about it! #UnitedCup pic.twitter.com/RQPrsBbRTY — United Cup (@UnitedCupTennis) January 3, 2023

⚡ Sak Attack ⚡@mariasakkari defeats Elise Mertens 6-1 7-5 to clinch a spot in the Perth City Final at #UnitedCup pic.twitter.com/jWwy9y7n96 — Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2023