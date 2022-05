Ρολάν Γκαρός: Λορέντζο Μουζέτι-Στέφανος Τσιτσιπάς 1-0 σετ (7-5)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) ο εναρκτήριος αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο4) στο εφετινό Ρολάν Γκαρός.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ο οποίος πέρυσι είχε φτάσει έως τον τελικό του φημισμένου γκραν σλαμ, αντιμετωπίζει στο πλαίσιο του πρώτου γύρου, τον Λορέντσο Μουζέτι (Νο 66), ο οποίος πέρυσι απέκλεισε τον Τζόκοβιτς στα πέντε σετ στον τέταρτο γύρο.

Ο αγώνας του «Στεφ» με τον Ιταλό είναι αυτός που «κλείνει» το πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό court «Philippe-Chatrier».

Ο Τσιτσιπάς και ο Μουζέτι έχουν αναμετρηθεί δύο φορές στο παρελθόν, με τον Έλληνα τενίστα να μετράει ισάριθμες νίκες.

Όποιος τενίστας πάρει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Γάλλο Λούκας Πούιγ (Νο162) και τον Τσέχο Ζντέντεκ Κόλαρ (Νο134), που αυτή τη στιγμή μονομαχούν στο Court 14.

H είσοδος του Στέφανου Τσιτσιπά στο κορτ:

Mesdames et Messieurs...



Please welcome to the stage, @steftsitsipas 👏#RolandGarros pic.twitter.com/UopF1JMKxA