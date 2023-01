Στέφανος Τσιτσιπάς-Γίρι Λεχέτσκα 1-0 σετ (6-3, 0-1)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) στο κεντρικό κορτ του Australian Open η μονομαχία του Στέφανου Τσίτσιπα με αντίπαλο τον Γίρι Λεχέτσκα, για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο 4), μετά τη νίκη-θρίλερ (3-2 σετ) επί του Γιανίκ Σίνερ (Νο 16) φιλοδοξεί να ξεπεράσει το εμπόδιο και του Τσέχου, που βρίσκεται στο Νο 71 της παγκόσμιας κατάταξης, προκειμένου να προκριθεί για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά του εν λόγω τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος στο Australian Open στοχεύει στην κατάκτηση του πρώτου του Grand Slam στην καριέρα του, θεωρείται ως το φαβορί στη μάχη του με τον Τσέχο.

Εντούτοις ο σημερινός αντίπαλος του «Στεφ» θέλει μεγάλη προσοχή, καθώς είναι η αποκάλυψη του τουρνουά, έχοντας αφήσει εκτός διοργάνωσης κατά σειρά τους Μπόρνα Τσόριτς, Καμ Νόρι και Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο 7).

Σε περίπτωση που ο Τσιτσιπάς πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους «4» του Australian Open εκεί θα συναντήσει τον Ρώσο Καρέν Kατσάνοφ (Νο 20), ο οποίος προκρίθηκε ξεκούραστα, λόγω της απόσυρσης του Αμερικανού Σεμπ Κόρντα (Νο 31) στο τρίτο σετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας με την πρόκρισή του στα προημιτελικά έχει εξασφαλίσει το ποσό των 352.000 ευρώ, ενώ αν νικήσει τον Γίρι Λεχέτσκα τα έσοδά του θα αυξηθούν στις 587.000.

O Tσιτσιπάς έχει αναμετρηθεί μία φορά στο παρελθόν με τον Τσέχο, επικρατώντας δύσκολα με ανατροπή στον ημιτελικό του Ρότερνταμ με 2-1 σετ.

