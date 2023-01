Τένις: Η Σαμπαλένκα αντίπαλος της Ριμπάκινα στον τελικό του Australian Open

Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Αρίνα Σαμπαλένκα προκρίθηκε σε τελικό Grand Slam. Η 23χρονη Λευκορωσίδα, Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, απέκλεισε με 7-6(1), 6-1 Μάγκντα Λινέτ, στον ημιτελικό του Australian Open και το ερχόμενο Σάββατο (28/1), θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα, στη Μελβούρνη.

Η Σαμπαλένκα ήταν ανώτερη της 30χρονη Πολωνής (Νο.45), ενώ με τη νίκη της αυτή έκανε το 10/10 μέσα στο 2023, χωρίς να έχει απώλεια σετ. Η προϊστορία της Σαμπαλένκα με τη Ριμπάκινα είναι υπέρ της Λευκορωσίδας, αφού μετρά τρία στα τρία απέναντι στην 23χρονη Καζάκα.

