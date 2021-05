Τένις: Ήττα-αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στη Μαδρίτη

Η Καρολίνα Μούτσοβα έβαλε “φρένο” στην πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο φετινό Mutua Madrid Open, μετά από σπουδαία μάχη που ξεπέρασε τις δυόμιση ώρες, στην Caja Magica.

Αν και στο καθοριστικό σετ η Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε με 3-5, δεν κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμη και είδε τη Μούτσοβα να επιστρέφει στο ματς και να πανηγυρίζει εκείνη εν τέλει, την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Τσέχα επικράτησε με 6-0, 6-7(9), 7-5 και “σφράγισε” το ραντεβού της με την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα στην επόμενη φάση του Madrid Open. Η Ρωσίδα από την πλευρά της, απέκλεισε την Τζένιφερ Μπράντι, επίσης μετά από μαραθώνιο αγώνα.

