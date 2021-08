Τένις: To σήκωσε με «περίπατο» στο Σινσινάτι ο Ζβέρεφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ συνεχίζει να είναι ο πιο “καυτός” τενίστας στον κόσμο αυτή την περίοδο.

Αφού… επιβίωσε στα ημιτελικά του Cincinnati Open κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά, τα ξημερώματα της Δευτέρας κατάφερε να φτάσει στον τίτλο του Masters τουρνουά στο Οχάιο, κάνοντας «υγιεινό περίπατο» στον μεγάλο τελικό.

Ο 24χρονος Γερμανός, συνέτριψε τον Αντρέι Ρούμπλεφ μέσα σε μόλις 59 λεπτά, κατακτώντας τον 17ο ΑΤΡ τίτλο της καριέρας του και 5ο Masters του, μετά από αυτά που έκανε δικά του στη Μαδρίτη (2018, 2021), τη Ρώμη (2017) και τον Καναδά (2017).

Τι κι αν μέχρι φέτος, είχε αγωνιστεί έξι φορές στο Σινσινάτι και δεν είχε κερδίσει ποτέ(!) του ματς στο κυρίως ταμπλό ; Ο Ζβέρεφ, αυτή την εβδομάδα έκανε το 5/5 και με το εμφατικό 6-2, 6-3 στον τελικό, πανηγύρισε ακόμη μια σπουδαία επιτυχία στην καριέρα του.

Μετά το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο, ο Σάσα έκανε δικό του και το Western & Southern Open, βελτιώνοντας το νικηφόρο σερί του σε 11-0 από το Wimbledon κι έπειτα.

From having never won a match in Cincinnati to winning the title - all within one week 🏆



The moment @AlexZverev captured his maiden #CincyTennis title with a 6-2 6-3 triumph over Andrey Rublev! pic.twitter.com/s2QoKdhOlq