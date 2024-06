Από πυροβολισμούς σε δρόμο στο Άκρον του Οχάιο σκοτώθηκε ένας άνδρας και τραυματίστηκαν άλλοι 26 άνθρωποι νωρίς το πρωί της Κυριακής, 2 Ιουνίου, σύμφωνα με αναφορές τοπικών ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Οι πυροβολισμοί φέρεται να συνέβησαν μετά τα μεσάνυχτα κοντά στη λεωφόρο Kelly Avenue και την 8η λεωφόρο.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για έναν 27χρονο άνδρα που σκοτώθηκε, ενώ δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η αστυνομία, η πυροσβεστική υπηρεσία του Άκρον και οι τοπικές Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, σύμφωνα με το AP.

