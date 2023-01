Τζόκοβιτς για Τσιτσιπά: «Είναι πάρα πολύ βελτιωμένος, έχει... ενδιαφέρον μαλλί»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε πολύ εύκολα με 3-0 σετ τον Τόμι Πολ, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν, όπου περιμένει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.



Ο «Νόλε» μίλησε μετά το ματς για τον σημερινό αγώνα και για την κακή κατάσταση που είχε στην αρχή του παιχνιδιού, ενώ αναφέρθηκε και στον Έλληνα τενίστα, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα (και όχι τα πιο συνηθισμένα) λόγια, σχολιάζοντας και την προηγούμενη αναμέτρηση των δύο στον τελικό του Ρολάντ Γκαρός του 2021.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του:



Για τον σημερινό αγώνα: «Η στήριξη του κόσμου σημαίνει τα πάντα για εμένα, ειδικά σε αυτή τη φάση της καριέρας μου. Δουλέψαμε πάρα πολύ στην offseason για να καταφέρω να βρεθώ σε καλή κατάσταση. Ένιωθα πολύ βαριά τα πόδια μου στο πρώτο σετ, ήμουν τυχερός που άντεξα σε αυτό το σημείο του αγώνα, όμως τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος που πέρασα σε έναν ακόμα τελικό».



Για τον Τσιτσιπά: «Είχαμε παίξει μαζί και στον τελικό του Ρολάντ Γκαρός το 2021. Ήμουν πίσω με 2-0 και για πρώτη φορά κατάφερα να επιστρέψω σε τελικό Grand Slam. Ήταν μία έντονη, συναισθηματική, πνευματική μάχη. Πάντα έτσι είναι με τον Στέφανο, τον σέβομαι πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες παίκτες, τόσο στο court όσο και έξω από αυτό, με τα ενδιαφέροντά του, το στυλ του μαλλιού του και όλα αυτά. Αλλά προέχει η δουλειά για εμάς την Κυριακή, ας νικήσει ο καλύτερος».

