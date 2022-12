United Cup: Τελείωσε τη δουλειά για την Ελλάδα η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη «υπέταξε» τη Βικτόρια Τόμοβα σε straight sets και σφράγισε τη νίκη της Ελλάδας επί της Βουλγαρίας στο United Cup.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3, 6-2 της 27χρονης Βουλγάρας (Νο.90), «γράφοντας» το 3-0 για την εθνική, που είναι πλέον η πρώτη νικήτρια του Group A στο Περθ. Κάθε ματς, όμως, μπορεί να έχει σημασία για τη συνέχεια της διοργάνωσης, οπότε η αναμέτρηση του Μιχάλη Περβολαράκη με τον Ντίμιταρ Κουζμάνοφ και το μεικτό διπλό, που θα ακολουθήσουν, δεν είναι αδιάφορα.

Μεγαλύτερη σημασία, βέβαια, έχει η αναμέτρηση με το Βέλγιο το διήμερο 2-3 Ιανουαρίου, καθώς με νίκη η Ελλάδα θα περάσει στον τελικό του Περθ, όπου θα παίξει με μια εκ των Γαλλία, Κροατία, Αργεντινή.

Starting the season with a win 😀 Team Greece's @mariasakkari defeats Tomova 6-3 6-2 at the #UnitedCup pic.twitter.com/BiQ3uIxkuh

Θυμίζουμε ότι τον δρόμο για την επικράτηση σε βάρος της Βουλγαρίας άνοιξαν την Πέμπτη με τις νίκες τους οι Δέσποινα Παπαμιχαήλ (2-1 την Ισαμπέλα Σινίκοβα) και Στέφανος Τσιτσιπάς (2-1 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ). Η Μαρία, πάντως, ήταν η πρώτη που κέρδισε χωρίς απώλεια σετ.

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν ήταν και πολύ εύκολα στο ξεκίνημα του αγώνα με την Τόμοβα, καθώς η Βουλγάρα ήταν αυτή που πέτυχε το πρώτο μπρέικ του αγώνα (1-2). Η Μαρία, ωστόσο, είχε την άμεση απάντηση (2-2) και όταν βρήκε τον ρυθμό της από τη βασική γραμμή, έγινε και το «αφεντικό» της αναμέτρησης. Σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ στο 4-3 (αφού πρώτα έσβησε μια ευκαιρία της αντιπάλου της) και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για το 1-0, κερδίζοντας οχτώ από τους εννέα τελευταίους πόντους του σετ.

On the attack 💪@mariasakkari is looking good for Team Greece #UnitedCup pic.twitter.com/EEhAiU5xwV