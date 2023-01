Wings for Life World Run: Τρέξε για όλους εκείνους που δεν μπορούν

Στις 7 Μαΐου 2023, δρομείς και χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, θα τρέξουν στο Wings for Life World Run, για έναν κοινό σκοπό: την εύρεση θεραπείας για τον τραυματισμό του νωτιαίου μυελού.Το 100% των εσόδων από το Wings for Life World Run θα κατατεθούν στο ίδρυμα Wings for Life,χρηματοδοτώντας χιλιάδες ερευνητικά έργα και κλινικές δοκιμές παγκοσμίως, για τον σκοπό αυτό.

Ανεξάρτητα του αν είσαι αθλητής, αρχάριος, μεγάλος ή μικρός σε ηλικία, το υπέροχο σε αυτόν τον αγώνα είναι ότι μπορείς μέσωτης εφαρμογής Wings For Life World Run να «συναντηθείς» με άλλους χιλιάδες ανά τον κόσμο και να τρέξεις ουσιαστικά από όπου θες.Ο καθένας μπορεί να γίνει κομμάτι αυτού του μοναδικού αγώνα και να συμβάλλει σε μια κληρονομιά που χτίζεται από το 2014.

Μπορείς από τώρα να κατεβάσεις την εφαρμογή Wings For Life World είτε από το App Store είτε από το Google Play και να ξεκινήσεις να προπονείσαι.

Ποιο είναι το format στην Ελλάδα;

Το format του αγώνα είναι πολύ μοναδικό και σίγουρα δεν θα το συναντήσεις αλλού!

Εφόσον θα έχεις ήδη κατεβάσει την εφαρμογή του Wings for Life World Run, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις online στο app στις 7 Μαΐου 2023,και 14:00 η ώρα Ελλάδας, για να τρέξεις μαζί με τους χιλιάδες δρομείς παγκοσμίως που θα τρέξουν εκείνη την μέρα. 30 λεπτά μετά το σήμα εκκίνησης το εικονικό Catcher Car – η κινητή γραμμή τερματισμού – θα αρχίσει να κινείται, σταδιακά επιταχύνοντας, με μοναδικό σκοπό να σε φτάσει. Μόλις σε «πιάσει», ο προσωπικός σου αγώνας ολοκληρώνεται. Μέσα από την εφαρμογή θα υπάρχει μια μοναδική ηχητική εμπειρία που, σε πραγματικό χρόνο, θα σε ενημερώνει, θα σε ψυχαγωγεί και θα σου δίνει κίνητρο να συνεχίσεις την προσπάθειά σου.

10χρόνια Wings for Life

Μέχρι σήμερα πάνω από ένα εκατομμύριο συμμετέχοντες έχουν «πιαστεί» από το Catcher Car, ενώ έχουν συγκεντρωθεί συνολικά 38,3 εκατ. ευρώαπό δωρεές, τα οποία με τη σειρά τους έχουν βοηθήσει συνολικά 276 μελέτες που ασχολούνται με την εύρεση θεραπείας για τον τραυματισμό του νωτιαίου μυελού.

Πέρυσιήταν μία θεαματική χρονιά για το Wings for Life World Run καθώς κατάφερε να μαζέψει 4,7 εκατ. ευρώ, και να φέρει κοντά 161.892 συμμετέχοντες από 192 χώρες. Φέτος έλα μαζί μας να σπάσουμε αυτό το ρεκόρ!

Bring a Friend

Φέτος, μιας και το Wings for Life World Run κλείνει τα 10 του χρόνια, αποφάσισε σε συνεργασία με τα Philips Sports Headphones να προσφέρει ένα δώρο έκπληξη στους συμμετέχοντες. Από σήμερα και μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου όσοι δηλώνουν συμμετοχή στο Wings for Life World Run θα έχουν την ευκαιρία να καλέσουν έναν φίλο ή μία φίλη τους να τρέξει δωρεάν.

Μην περιμένεις λοιπόν, δήλωσε συμμετοχή μέσα από την εφαρμογή Wings for Life World Run και σας περιμένουμε την Κυριακή, 7 Μαΐου στις 14.00!