WTA για Σάκκαρη: «This is Sparta»

«Η Σπαρτιάτισσα επιβιώνει» (The Spartan Survives) και το διάσημο «Εδώ είναι Σπάρτη» (This is Sparta) επικαλείται η ιστοσελίδα της WTA, προκειμένου να αναφερθεί στη μεγάλη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη με 6-4, 2-6, 7-6 (6) έναντι της Τζέσικα Πέγκουλα και κυρίως στο γεγονός ότι έσωσε έξι match points. Με αυτό τον τρόπο, μετά από έναν αγώνα που είχε διάρκεια 2 ώρες και 38 λεπτά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έφτασε για πρώτη φορά στους προημιτελικούς του Miami Open.

Αντίπαλος της Μαρία Σάκκαρη στις «8» της διοργάνωσης, θα είναι η Ναόμι Οζάκα, Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία θα αγωνιστεί επίσης για πρώτη φορά στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αφού νίκησε με 6-3, 6-3 την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς. Πρώτη φορά προημιτελικά και για την Αναστασία Σεβάστοβα, που κέρδισε με 6-1, 7-5 την Ανα Κόνιουχ από την Κροατία.

Εκεί θα αναμετρηθεί με την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα, που επικράτησε με 2-6, 7-5, 7-5 της Πέτρα Κβίτοβα. Στις «8» από χθες και η 24χρονη Αυστραλή, Ασλεϊ Μπάρτι, νικήτρια με 6-1, 1-6, 6-2 της Βικτόρια Αζαρένκα. H Μπιάνκα Αντρέσκου νίκησε με 3-6, 6-3, 6-2 την Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα και θα αναμετρηθεί με την Σάρα Σορίμπες, η οποία κέρδισε 6-4, 0-6, 6-1 την Τυνήσια Ονς Ζαμπέρ.