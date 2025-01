Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 3-1 από τον Άλεξ Μίκελσεν και αποχαιρέτησε το Australian Open μόλις στον πρώτο γύρο.

Με πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του ο Έλληνας τενίστας, έχασε με 7-5, 6-3, 2-6, 6-4 από τον 20χρονο Αμερικανό (Νο.42) σε 2 ώρες και 43 λεπτά και έμεινε εκτός φάσης «64» στη Μελβούρνη για πρώτη φορά μετά το 2018!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Τσιτσιπάς υπέπεσε σε φθηνά λάθη σε κρίσιμα σημεία του αγώνα και δεν εκμεταλλεύτηκε τα «δώρα» που του έκανε ο αντίπαλός του στο τέταρτο σετ. Άργησε, βέβαια, να διαβάσει το σερβίς του νεαρού τενίστα και έπρεπε να περάσουν δύο σετ για να φτάσει στο πρώτο του μπρέικ πόιντ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέλεξε να σερβίρει πρώτος ο αντίπαλος του μετά τη ρίψη του νομίσματος, με τον Άλεξ Μίκελσεν να κρατάει σε υψηλά επίπεδα το σερβίς του. Από τη μεριά του ο Έλληνας, αν και διατηρούσε το σερβίς του χωρίς δυσκολία, δεν μπόρεσε να φέρει αντίσταση σε κάποιο από τα service games του Αμερικανού.

Οι δύο τενίστες πήγαν game – game, με τον 20χρονο ν’ αναγκάζει τον Τσιτσιπά να σερβίρει δις για να μείνει στο σετ (5-4, 6-5). Ο Νο.12 του κόσμου ανταπεξήλθε πολύ καλά την πρώτη φορά, ωστόσο στη δεύτερη ο Μίκελσεν εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο το break point που του παρουσιάστηκε για να κλείσει το σετ με 7-5 και να πάρει προβάδισμα στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε να σερβίρει δεύτερος. Ο Μίκελσεν, αν και αντιμετώπισε δυσκολίες πίσω από το σερβίς του, πάντα κατάφερνε να μην απειληθεί από τον Έλληνα.

Από τη μεριά του ο 25χρονος τενίστας, μπορεί να ξεκίνησε με τρία love games το σετ, ωστόσο τα ποσοστά του σε σχέση με το πρώτο σετ ήταν αρκετά πεσμένα πίσω από το πρώτο σερβίς (59%). Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Αμερικανό να απειλήσει δύο φορές με break point και με τη δεύτερη ευκαιρία να… σπάσει το σερβίς του Τσιτσιπά στο 8ο game (5-3).

Με την πλάτη στον τοίχο, ο Έλληνας τενίστας δεν είχε πολλά περιθώρια και το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να βγάλει αντίδραση. Σερβίροντας πρώτος ξεκίνησε ιδανικά το σετ, βάζοντας αρκετές δυσκολίες στον αντίπαλό του.

Μάλιστα, πολύ νωρίς κατάφερε να του… σπάσει το σερβίς και με hold να πάρει τρία games διαφορά (4-1). Η απόσταση αυτή διατηρήθηκε, με τον Μίκελσεν να σερβίρει με σκοπό να μείνει στο σετ (5-2). Εκεί, ο 25χρονος διατήρησε τον πολύ καλό του ρυθμό και με νέο break έκλεισε το σετ (6-2), μειώνοντας σε 2-1 στα σετ.

The fans are right behind @steftsitsipas 💪#AO2025 pic.twitter.com/2RwnXYgupk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2025