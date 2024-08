Η συμμετοχή των δύο intersex αθλητριών στο αγώνισμα της πυγμαχίας, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Η Ιμάνι Κέλιφ, από την Αλγερία και η Λιν-Γιου Τινγκ, από την Ταϊβάν, τις οποίες η παγκόσμια ομοσπονδία είχε αποκλείσει στο παρελθόν από διοργάνωση (παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023, στο Νέο Δελχί) επειδή είχαν αποτύχει στα τεστ καταλληλότητας φύλου, αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ενάντια σε άλλες γυναίκες.

Οι δύο πυγμάχοι δεν είναι τρανς -όπως αρχικά αναφερόταν-, αλλά ενδεχομένως είναι intersex άτομα, δηλαδή τα γεννητικά και αναπαραγωγικά όργανα ή τα χρωμοσώματά τους διαφοροποιούνται, με αποτέλεσμα τα σώματά τους να μην εμπίπτουν στις κανονιστικές νόρμες των «ανδρικών» και «θηλυκών» στερεοτύπων.

Την Πέμπτη, 1 Αυγούστου, η Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι εγκατέλειψε τον αγώνα με την Κέλιφ, που έχει ανδρικά χρωμοσώματα, κλαίγοντας, λέγοντας πως δεν έχει δεχτεί τόσο δυνατό χτύπημα ποτέ ξανά στην καριέρα της.

Όμως, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η Ιμάνι Κέλιφ και η Λιν-Γιου Τινγκ αγωνίζονται εδώ και χρόνια σε γυναικεία τουρνουά και δεν είναι τρανς άτομα. Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αλγερίας (COA), μάλιστα, καταδίκασε τις επιθέσεις που δέχεται από πάσα κατεύθυνση η Κέλιφ και έκανε λόγο για «αβάσιμη προπαγάνδα»: «Η COA καταδικάζει σθεναρά την ανήθικη στόχευση και κακοποίηση της αξιότιμης αθλήτριάς μας, Ιμάνι Κέλιφ, με αβάσιμη προπαγάνδα από ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης».

Η Ιμάνι, σε ηλικία 19 ετών, είχε έρθει 17η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2018 στο Νέο Δελχί και στη συνέχεια εκπροσώπησε την Αλγερία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019 στη Ρωσία, όπου ήρθε 33η. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 που διεξήχθησαν το 2021 ηττήθηκε από τον Κέλι Χάρινγκτον στους ημιτελικούς. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2022 στην Κωνσταντινούπολη, κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο.

Η Έιμι Μπρόντχερστ, πρωταθλήτρια της Ιρλανδίας, τη νίκησε στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 2022 που διοργανώθηκε από την IBA στην Κωνσταντινούπολη.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της η Μπρόντχερστ αναφέρει: «Προσωπικά δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάτι για να εξαπατήσει. Νομίζω πως είναι ο τρόπος που γεννήθηκε. Το ότι έχει νικηθεί από εννιά γυναίκες στο παρελθόν τα λέει όλα». Και προσθέτει: «Γεννήθηκε intersex (…). Κανείς δεν ξέρει όλη την αλήθεια».

Have a lot of people texting me over Imane Khelif. Personally I don’t think she has done anything to ‘cheat’. I thinks it’s the way she was born & that’s out of her control. The fact that she has been beating by 9 females before says it all.

— Amy Broadhurst (@amybroadhurst12) July 31, 2024