Ο ένας είναι ο παγκόσμιος ρέκορντμαν του άλματος επί κοντώ και ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 2021, του 2024 κι όπως όλα δείχνουν και για τα επόμενα χρόνια. Ο άλλος είναι ο νέος πρωταθλητής Ελλάδας και ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού.

Ο Αρμάντ «Μόντο» Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καράλης είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του αθλήματος τους. Σε ηλικία 24 ετών και οι δύο χαράσσουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία, που όμως έχει πολλές κοινές καταβολές και κοινή αφετηρία.

Γνωρίζονται από τα 15 τους χρόνια και από τότε οι δύο πρωταθλητές έχουν γίνει αχώριστοι, προσπαθώντας να σπρώξει ο ένας τον άλλον προς την επιτυχία, ξεπερνώντας τα όρια τους.

Το βράδυ της Δευτέρας (5/8) ο Εμμανουήλ Καράλης έγραψε ιστορία στο Παρίσι, ανεβαίνοντας στο βάθρο των νικητών, την ώρα που ο Μόντο Ντουπλάντις, αφού κλείδωσε το χρυσό μετάλλιο του επί κοντώ με περίσσια χαλαρότητα, στη συνέχεια τα… έβαλε με τον πήχη. Ο Σουηδός υπερπρωταθλητής χρειάστηκε τρεις προσπάθειες, αλλά στο τέλος ξεπέρασε τα 6,25 και πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ, αφού προηγουμένως είχε «γράψει» με 6,10μ. και Ολυμπιακό ρεκόρ.

«Είναι φανταστικό να είσαι σε τέτοιο επίπεδο μαζί με τον Μανόλο, γιατί ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι μου όταν ήμασταν παιδιά, εκεί στα 15 με 16. Πιέζαμε ο ένας τον άλλο πολύ σκληρά, ήταν ο καλύτερος μου εχθρός πολλές φορές. Αυτό με βοήθησε και με πίεσε για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Αυτοί οι δύο τύποι (εννοώντας και τον Αμερικανό Κέντρικς) με έκαναν να φτάσω εδώ και να κάνω αυτά τα πράγματα και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό», είπε ο Άρμαντ Ντουπλάντις μετά τον εντυπωσιακό αγώνα του.

Μιλώντας ο Ντουπλάντις για τον Καραλή δήλωσε στο ΑΠΕ: «Manolo is the man. Είναι αδελφός μου, του έστειλα μήνυμα πριν τους αγώνες. Είναι ένας σπουδαίος αθλητής. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια αντίπαλοι. Τον σέβομαι απεριόριστα και χαίρομαι πάρα πολύ που κατέκτησε το μετάλλιο».

Η φιλία που συνδέει τους δύο αθλητές είναι βαθιά. Την Κυριακή οι δυο τους είχαν μια συνομιλία την οποία ο Μανόλο φρόντισε να δημοσιοποιήσει. Σε αυτήν ο Μόντο Ντουπλάντις αναφέρεται στα εξαιρετικά άλματα του Καραλή στον προκριματικό και τον προτρέπει να ανέβει στο πόντιουμ στον τελικό.

«Παρεμπιπτόντως, τα άλματά σου είναι εξαιρετικά. Πάμε να ανέβουμε στο πόντιουμ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι άρρηκτοι δεσμοί μεταξύ του φάνηκαν και όταν ο Μανολο πνίγηκε στην αγκαλιά του πατέρα του και στην αγκαλιά του πατέρα του Αρμάντ.

