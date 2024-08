Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπέστη αποκλεισμό-σοκ στον πρώτο κιόλας γύρο του US Open κι έτσι είπε πρόωρο αντίο στο μονό του αμερικανικού Grand Slam.

Η σύντροφός του κορυφαίου Έλληνα τενίστα, η Πάουλα Μπαντόσα, μετά την εντυπωσιακή πρόκρισή της στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης προσπάθησε να εμψυχώσει τον Στέφανο, με τον οποίο θα αγωνιστούν μαζί στη Νέα Υόρκη στο μεικτό διπλό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ελπίζω να παίξουμε μαζί αύριο στο διπλό, το περιμένουμε με ανυπομονησία. Είναι πολύ ωραίο να μοιραζόμαστε μαζί το γήπεδο, περνάμε χρόνο εκτός γηπέδου, αλλά και στο γήπεδο, είναι πραγματικά ξεχωριστό σε ένα slam, είναι σαν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Περνάει δύσκολες στιγμές. Αλλά είναι πρωταθλητής και θα είναι πάντα πρωταθλητής», είπε χαρακτηριστικά η 26χρονη Ισπανίδα.

“He’s a champion and he will always be a champion”@paulabadosa with a heartfelt message to mixed doubles and life partner @steftsitsipas ❤️ pic.twitter.com/ROlXxrNPxt

— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ