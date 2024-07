Η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα είναι από το απόγευμα του Σαββάτου (13/7) η νέα κάτοχος του Γουίμπλεντον.

Στον τελικό του απλού γυναικών νίκησε με 2-1 την Τζάσμιν Παολίνι (6-2, 2-6, 6-4) μετά από μια ώρα και 56 λεπτά και για πρώτη φορά στην καριέρα της κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο του κορυφαίου Grand Slam. Είναι ο 2ος Major τίτλος για την 28χρονη Τσέχα τενίστρια, μετά το Roland Garros του 2021.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο τίτλος παρέμεινε στην Τσεχία, καθώς πέρυσι ήταν η Μαρκέτα Βοντρούσοβα που είχε πανηγυρίσει στο κεντρικό κορτ του Λονδίνου, γεγονός που είχε να συμβεί από το 2009 όταν η Σερίνα Γουίλιαμς είχε κατακτήσει το τρόπαιο, ακριβώς ένα χρόνο μετά από την αδερφή της, Βίνους.

Οι δύο φιναλίστ του καταληκτικού αγώνα έδωσαν μεγάλη μάχη στο τρίτο σετ, καθώς στο πρώτο η Κρεϊτσίκοβα έκανε «περίπατο» (6-2), ενώ στο δεύτερο ήταν η σειρά της Ιταλίδας να φτάσει πολύ εύκολα στην ισοφάριση, ακεριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Στο καθοριστικό σετ έγινε μεγάλη μάχη, με την Τσέχα να κάνει αποφασιστικό μπρέικ στο 7ο game, να προηγείται με 4-3 και στη συνέχεια να φτάνει στο 6-4 υπερασπίζοντας το σερβίς της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η νικήτρια τελείωσε τον τελικό με 28 winners, έναντι 19 της Παολίνι, με την Ιταλίδα να έχει λιγότερα λάθη (23-37) από την Τσέχα, αλλά και χαμηλότερα ποσοστά στις επιστροφές (32%-39%).

A dream realised ✨

Barbora Krejcikova is a #Wimbledon singles champion for the first time, defeating Jasmine Paolini 6-2, 2-6, 6-4 🇨🇿 🏆 pic.twitter.com/k15QgL7Buz

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024