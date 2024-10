Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον 3ο γύρο του διεθνούς τουρνουά τένις, που διεξάγεται στη Σανγκάη. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του Ιάπωνα, Κέι Νισικόρι (Νο 153 στον κόσμο) με 7-6(6), 6-4, μετά από μία ώρα και 45 λεπτά αγώνα.

Το πρώτο σετ ήταν για «γερά νεύρα», καθώς κανένας από τους δύο τενίστες δεν επέτρεψε στον αντίπαλο του να του «σπάσει το σερβίς». Έτσι, Τσιτσιπάς και Νισικόρι «έλυσαν τις διαφορές τους» στο tie break, όπου μετά από συναρπαστική εξέλιξη ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε δύο φορές break και πήρε το προβάδισμα με 1-0 (8-6), μετά από 57 λεπτά.

Sealed with an ace 💫@StefTsitsipas defeats Nishikori 7-6(6) 6-4 to record his 200th hard court win. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/sg41R0m68k

— ATP Tour (@atptour) October 4, 2024