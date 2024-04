Η αντεπίθεση του Στέφανου Τσιτσιπά, προκειμένου να επιστρέψει στις… υψηλές πτήσεις στο ATP Tour , άρχισε από το αγαπημένο του Μόντε Κάρλο.

Εκεί όπου o κορυφαίος Έλληνας τενίστας, No 7 πλέον στην παγκόσμια κατάταξη, πανηγύρισε τον τρίτο του τίτλο στη διοργάνωση, φτάνοντας τους 11 στην καριέρα του.

Ο Τσιτσιπάς για τον θρίαμβό του στο Μόντε Κάρλο έλαβε το ποσό των 919.075 ευρώ, καταφέρνοντας σε ηλικία των 25 ετών να γίνει ο πρώτος τενίστας που σπάει το φράγμα των 30.000.000 δολαρίων σε χρηματικά έπαθλα από τις πορείες του στα τουρνουά της ATP.

Για την ακρίβεια ο «Στεφ» έχει λάβει το ποσό των 30.360.563 δολαρίων, κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ μέχρι σήμερα κάποιος τενίστας ή κάποια τενίστρια, έχοντας γεννηθεί από το 1998 και μετά.

30 MILLION DOLLAR MAN! 😎

🇬🇷 Stefanos Tsitsipas has surpassed $30 million in career prize money after winning Monte Carlo for the third time. 🏆💰👏

The 25-year-old Greek is the *first* tennis player born in 1998 or later, male OR female, to reach that prize money milestone:

