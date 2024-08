Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να επιτρέψει σε γυναίκες, που έχουν χρωμοσώματα ανδρών αλλά βιολογικά είναι γυναίκες και στο παρελθόν δεν πέτυχαν στα τεστ καταλληλόλητας φύλου, να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με άλλες γυναίκες. Δύο από αυτές αγωνίζονται στο άθλημα της πυγμαχίας και μάλιστα, η μια εξ αυτών, η Ιμάνι Κελίφ, με καταγωγή από την Αλγερία, προκάλεσε την οργή του Ματέο Σαλβίνι.

Ο αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλίας ξέσπασε κατά της ΔΟΕ για το γεγονός ότι μία Ιταλίδα μποξέρ καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα, Πέμπτη 1 Αυγούστου, την τρανς αθλήτρια από την Αλγερία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This was Imane Khelif fighting in Mexico in December 2022 against a Mexican woman.

Three months later, a test apparently revealed the XY chromosome.

Note the force of the punching.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Imane’s opponent that day, @BriandaTamara, said she certainly did:#OlympicGames #Boxing https://t.co/NvltUigCbT pic.twitter.com/8PhfGzJO2F

— teresa smith (@treesey) July 29, 2024