Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε για τέταρτη φορά στην καριέρα του να βρεθεί στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (No 9) ξεπέρασε την Κυριακή το εμπόδιο του Mατέο Αρνάλντι (No 35) με ανατροπή, κι έτσι έκανε ακόμη ένα βήμα στο γαλλικό Grand Slam.

Πιο συγκεκριμένα ο «Στεφ» επιβλήθηκε με 3-1 σετ (3-6, 7-6, 6-2, 6-2) του Ιταλού, κλείνοντας θέση για τους «8» του Ρολάν Γκαρός.

Στα προημιτελικά ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος είχε εύκολο έργο (3-0 σετ) απέναντι στον Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος έχει σήμερα τριπλή αποστολή, καθώς μετά από τις αναβολές εκτός από το μονό θα παίξει τόσο στο διπλό με τον αδερφό του, Πέτρο όσο και το διπλό μεικτό με την Πάουλα Μπαντόσα.

Ο Τσιτσιπάς έκανε μουδιασμένο ξεκίνημα στο παιχνίδι και έδωσε δικαιώματα στον Ιταλό, ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ με 6-3, έχοντας κάνει μπρέικ από νωρίς.

The Italian is painting lines on Lenglen 🖌️ #RolandGarros @mattearnalds pic.twitter.com/HfHhI2KiLX

Στο δεύτερο σετ ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, αν και βρέθηκε σε δεινή θέση, έκανε την ανατροπή. Ενώ έχανε με 5-3 ανασυντάχθηκε και κάνοντας την αντεπίθεσή του οδήγησε το παιχνίδι στο tie break, όπου εκεί ήταν ψύχραιμος και με 7-5, ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο σετ ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν καταιγιστικός. Έχοντας πια το μομέντουμ ο Τσιτσιπάς δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του, κάνοντας το 2-1 με το επιβλητικό 6-2.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο τέταρτο, που ήταν και το τελευταίο, μιας και με το ίδιο σκορ ολοκλήρωσε την ανατροπή και προκρίθηκε νικώντας με 3-1.

Buzzing to bee in the last 8! 👊

#RolandGarors @steftsitsipas pic.twitter.com/h0X8gqOaLt

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024