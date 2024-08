Παγκόσμιο ρεκόρ στα 3.000μ. σημείωσε ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν, κατά τη διάρκεια του μίτινγκ στίβου της σειράς Diamond League, στο Χορζόφ της Πολωνίας. Ο Νορβηγός Ολυμπιονίκης των 5.000μ. στο Παρίσι τερμάτισε σε 7:17.55, συντρίβοντας το 7:20.67 που κρατούσε ο Κενυάτης Ντανιέλ Κόμεν από το 1996.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Φρεντ Κέρλι πρώτευσε στα 100μ. με 9.87, ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Κενυάτη Φέρντιναντ Ομανιάλα. Στην κούρσα δεν μετείχε ο Ολυμπιονίκης Νόα Λάιλς, ενώ ο «ασημένιος» στο Παρίσι Κισέιν Τόμπσον από την Τζαμάικα, δεν έδωσε το «παρών», αν και είχε δηλωθεί.

The moment Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 took down the 28-year-old men’s 3000m World Record in Silesia, running 7:17.55!

The record was previously held by Daniel Komen 🇰🇪 in 7:20.67.pic.twitter.com/5aSvWvTExz

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 25, 2024

