Σαφώς βελτιωμένη η Μαρία Σάκκαρη, λύγισε στα δύο σετ την επικίνδυνη Λίντα Νόσκοβα και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Adelaide International.

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο.32 στον κόσμο, επικράτησε της 20χρονης Τσέχας (Νο.30) με 6-3, 6-3 σε 74 λεπτά και έχει αύριο (8/1) μεγάλο ραντεβού με την Τζέσικα Πεγκούλα (No.7), την επικεφαλής του ταμπλό, στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης (WTA 500).

Μετά τις δύο ήττες στο United Cup, η Μαρία ταξίδεψε στην Αδελαΐδα για να προσπαθήσει να βρει ρυθμό εν όψει Australian Open και τελικά μπήκε στο ταμπλό ως lucky loser.

Όπως αναμενόταν, οι πρώτες εμφανίσεις της στη νέας σεζόν δεν ήταν και πολύ καλές (προέρχεται, άλλωστε, από πολύμηνη απουσία), όμως σήμερα έστειλε ενθαρρυντικά μηνύματα εν όψει του πρώτου Grand Slam της σεζόν (12-26/1). Το κυριότερο είναι ότι ήταν πιο αποτελεσματική στο σερβίς της (πέρασε το 67% των πρώτων σερβίς) και, μάλιστα, έσωσε και τα τρία μπρέικ πόιντ που αντιμετώπισε.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια «έσπασε» τη Νόσκοβα μόλις στο πρώτο service game της και αυτό το μπρέικ ήταν αρκετό για να της δώσει το σετ, παρότι χρειάστηκε να σβήσει δύο μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της.

Μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ και απείλησε με το τριπλό μπρέικ πόιντ στο πρώτο γκέιμ, αλλά η Νόσκοβα έμεινε προσωρινά όρθια, ενώ είχε και η ίδια ένα χαμένο μπρέικ πόιντ αμέσως μετά. Η Σάκκαρη, ωστόσο, συνέχισε να είναι πιο πειστική και ουσιαστικά «τελείωσε» τη νεαρή Τσέχα με το μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (3-2).

Σέρβιρε εξαιρετικά στη συνέχεια, βρέθηκε μπροστά με 5-3 και πιέζοντας την αντίπαλό της στο σερβίς της, σφράγισε την πρόκριση με ένα ακόμα μπρέικ.

Ήταν η πρώτη νίκη της σε κυρίως ταμπλό μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού ακολούθησε ο τραυματισμός στον ώμο που την κράτησε εκτός για περίπου πέντε μήνες.

Δεν συνηθίζει να αγωνίζεται την τελευταία εβδομάδα πριν από Grand Slam η Μαρία, αλλά αυτή τη φορά ήταν κάτι που χρειαζόταν για να βρει ξανά τον καλό της εαυτό, αλλά και την αυτοπεποίθησή της.

Πολύ ικανοποιημένη για την επιστροφή της στις νίκες ήταν η Μαρία Σάκκαρη, που αισθάνεται δικαιωμένη για την επιλογή της να παίξει στην Αδελαΐδα πριν από το Australian Open (12-26/1).

«Πήρα την απόφαση να παίξω προκριματικά εδώ, διότι ένιωσα ότι ήταν το σωστό», είπε αρχικά στην on court συνέντευξή της η 29χρονη Ελληνίδα. «Επιστρέφοντας από τραυματισμό και μη έχοντας παίξει πολλούς αγώνες, σκέφτηκα ότι ήταν το καλύτερο που είχα να κάνω πριν το Australian Open. Κάθε ματς που παίζω αισθάνομαι πολύ καλύτερα, οπότε αισθάνομαι… τυχερή lucky loser που έχω την ευκαιρία να παίζω και να βελτιώνω το παιχνίδι μου μέρα με τη μέρα. Σήμερα ένιωσα πολύ καλύτερα σε σχέση με δύο μέρες πριν, κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενη, γιατί μου είχε λείψει αυτό το αίσθημα του να κερδίζω, να ανταγωνίζομαι, απλά να παίζω κόντρα σε όλες αυτές τις παίκτριες εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε ξανά η ευκαιρία και προσπαθήσω να την εκμεταλλευτώ στο έπακρο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απουσία της από το tour. «Δεν ήταν επιλογή μου να κάνω το διάλειμμα, αλλά όταν είσαι τραυματίας πρέπει να δεις τα θετικά και τα θετικά ήταν ότι πέρασα χρόνο στο σπίτι μου, δεν ταξίδεψα, έμεινα μακριά από το tour. Ήταν υπέροχο διάλειμμα, όμως είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα και σήμερα ήταν ένα εξαιρετικό comeback μετά από αυτούς τους μήνες. Λατρεύω την Αυστραλία, χαίρομαι που επιστρέφω εδώ, είναι πιθανότατα η καλύτερη περίοδος της σεζόν».

Μίλησε, τέλος, και για την επόμενη αντίπαλό της, την Τζέσικα Πεγκούλα. «Έχουμε παίξει πολλές φορές, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Θα βγω εκεί έξω και θα προσπαθήσω να παίξω καλύτερα από ό,τι σήμερα. Θέλω να βελτιώνω το παιχνίδι μου μέρα με τη μέρα και να αρχίσω να αισθάνομαι όπως πριν. Ανυπομονώ».

