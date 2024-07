Ο Κάρλος Αλκαράθ βρήκε -επιτέλους- το παιχνίδι του και κατάφερε να… δαμάσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για να φτάσει στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό του Γουίμπλεντον, καθώς ο υπερασπιστής του τίτλου στο τουρνουά του Λονδίνου, χρειάστηκε ανατροπή για να ξεπεράσει ένα ασταθές πρώτο σετ και να κερδίσει τον Ρώσο πρωταθλητή με 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4.

Ο Αλκαράθ, του οποίου το τουρνουά μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από λάθη στη συγκέντρωση και μείωση της έντασης, βρέθηκε πίσω καθώς ο Μεντβέντεφ πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ωστόσο, αμέσως πέρασε στην αντεπίθεση και απέκλεισε τον Μεντβέντεφ, βγάζοντάς τον εκτός τελικού για δεύτερη σερί χρονιά.

Ο Αλκαράθ στον τελικό θα αντιμετωπίσει τώρα είτε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον οποίο κέρδισε για να κατακτήσει τον τίτλο πέρυσι, είτε τον Ιταλό Λορέντζο Μουζέτι που έφτασε στον πρώτο του ημιτελικό Grand Slam.

The title defence rolls on 💪

Congratulations on another great run at The Championships, Daniil 👏#Wimbledon pic.twitter.com/T7x2wJ6Z5r

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024