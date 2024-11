Και δεύτερο μετάλλιο για το ελληνικό Ολυμπιακό ταεκβοντό, στο Σεράγεβο και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U21. Ένα 24ωρο μετά το χάλκινο της Ρίτας Κίτσιου στα +73 κιλά, ήταν η σειρά του Ιωάννη Παπαδόπουλου να ανεβάσει τη χώρα μας στο πόντιουμ των νικητών, κατακτώντας την 3η θέση στην κατηγορία των -80 κιλών. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος πριν από δύο χρόνια ήταν 2ος στην αντίστοιχη διοργάνωση της Αλβανίας (σ.σ. στα -87 κιλά), χάρισε στη χώρα μας το 37ο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό U21 από το 2012. Επίσης, την 5η θέση κατέλαβαν οι Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος (-58κ.) και Μαγδαληνή Κλακάλα (-53κ.).

Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος πριν από λίγους μήνες αγωνίστηκε ως μέλος της εθνικής ομάδας και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ανδρών, σημείωσε τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες, που τον έφεραν στα μετάλλια μιας κατηγορίας όπου συμμετείχαν συνολικά 31 αθλητές. Στον γύρο των 32 νίκησε 2-0 τον Νορβηγό Ρόμουντσετ, στον γύρο των 16 επικράτησε με το ίδιο σκορ του Κροάτη Κρπαν, ενώ με τυπικές διαδικασίες προκρίθηκε στον ημιτελικό, μετά την άνετη νίκη 2-0 επί του Βόσνιου Σερεμέτ. Στον αγώνα για την είσοδό του στον τελικό, ηττήθηκε 2-0 από τον Τούρκο Κίλιτς, κάτοχο του τίτλου από τη διοργάνωση του Βουκουρεστίου, το 2023 (το 2021 ήταν πρωταθλητής Ευρώπης και στους έφηβους).

Ο Δημητρόπουλος από την πλευρά του, σημείωσε τρεις νίκες μέχρι τα προημιτελικά, όμως εκεί ηττήθηκε από τον Τούρκο πρωταθλητή Ευρώπης του 2022 στα Τίρανα, Κάπλαν και έμεινε στην 5η θέση των -58 κιλών, όπως και η Κλακάλα στα -53 κιλά με απολογισμό δύο νίκες σε τρεις αγώνες (στον αγώνα για την είσοδό της στον ημιτελικό ηττήθηκε 2-1 από την «χάλκινη» πρωταθλήτρια Ευρώπης στις γυναίκες, την Βόσνια Αβνταγκιτς).

Η ελληνική παρουσία κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας:

-80 κιλά

Ημιτελικά: Παπαδόπουλος vs Κίλιτς (Τουρκία) 0-2 (0-9, 0-12)

Προημιτελικά: Παπαδόπουλος vs Σερεμέτ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 2-0 (12-0, 16-3)

Γύρος 16: Παπαδόπουλος vs Κρπαν (Κροατία) 2-0 (18-5, 17-16)

Γύρος 32: Ρομουντσετ (Νορβηγία) vs Παπαδόπουλος 0-2 (11-16, 3-16)

-53 κιλά

Προημιτελικά: Κλακάλα vs Αβνταγκιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 1-2 (2-12, 4-4, 6-7)

Γύρος 16: Κλακάλα vs Κοκόση 2-0 (4-3, 7-3), Εφιτσένκο (Ρωσία/AIN) vs Φίσκα 2-0 (12-0, 14-0)

Γύρος 32: Περνιστσόβα (Σλοβακία) vs Κλακάλα 0-2 (3-16, 6-12), Κοκόση vs Χαϊβορόνσκα (Ουκρανία) 2-0 (14-7, 14-4), Φίσκα vs Κααντάτς (Δανία) 2-0 (13-3, 13-3)

Γύρος 64: Κοκόση vs Μάγιερ (Γερμανία) 2-1 (1-6, 7-6, 2-2)

-58 κιλά

Προημιτελικά: Δημητρόπουλος vs Καπλάν (Τουρκία) 0-2 (4-9, 8-12)

Γύρος 16: Φράιλε (Ισπανία) vs Δημητρόπουλος 0-2 (24-24, 18-26)

Γύρος 32: Δημητρόπουλος vs Σαρσόζα (Μ. Βρετανία) 2-0 (14-3, 13-0)

Γύρος 64: Δημητρόπουλος vs Μεχλμαν (Γερμανία) 2-0 (15-3, 13-1)

-58 κιλά

Γύρος 32: Μαγκομέντοφ (Ρωσία/ΑΙΝ) vs Παπαϊωάννου 2-0 (12-0, 11-2)

Γύρος 64: Σουλεϊμανόφ (Αζερμπαϊτζάν) vs Παπαϊωάννου 0-2 (9-20, 12-15)

-53 κιλά

Γύρος 32: Παγάνη vs Μεϊστινινκέτε (Λιθουανία) 1-2 (10-5, 2-8, 10-17)

-73 κιλά

Γύρος 32: Λεβέντη vs Πέτροβιτς (Σερβία) 0-2

Γύρος 32: Αθανασίου vs Ουζουντσαβντάρ (Τουρκία) 0-2

Να θυμίσουμε ότι αρχηγός αποστολής είναι ο Ιωσήφ Μακρυνάκης και συνοδοί προπονητές οι Κωνσταντίνος Καπάνης, Νικόλαος Τζανακάκης, Παναγιώτης Σοφιανός, Ιωάννης Μαμέκας, Χαρίλαος Μανεάδης και Μιλτιάδης Γουρουφίδης.