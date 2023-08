Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 6) στην Ουάσινγκτον η μεγάλη μάχη της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στην Κόκο Γκοφ (No 7), στον τελικό του Mubadala city open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, φιλοδοξεί να βαδίσει στα… χνάρια του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος θριάμβευσε νωρίς το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στον τελικό του Los Cabos, στο Μεξικό, επιστρέφοντας στους τίτλους μετά τον Μάιο του 2019.

Συγκεκριμένα η Μαρία θα προσπαθήσει στο τουρνουά της Ουάσινγκτον να κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της, μετά τον παρθενικό της στο Μαρόκο.

Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον τελικό επικρατώντας με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 6-2) της Τζέσικα Πεγκούλα, Νο1 του ταμπλό στο τουρνουά της Ουάσινγκτον και Νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη.

Στον αντίποδα η 19χρονη Αμερικανίδα τενίστρια πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, νικώντας την κάτοχο του τίτλου Λιουντμίλα Σαμσόνοβα με 2-0 σετ (6-3, 6-3).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνίδα τενίστρια έχει εξαιρετική προϊστορία της απέναντι στην Γκοφ, καθώς σε πέντε μεταξύ τους αναμετρήσεις μετράει τέσσερις νίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου στην Ουάσινγκτον η Σάκκαρη θα κάνει άλμα δύο θέσεων και από το Νο 9 θα βρεθεί στο Νο 7.

A big time match taking center stage 👀 🇬🇷 @mariasakkari and 🇺🇸 @CocoGauff are ready to contest the first ever #MubadalaCitiDCOpen @WTA 500 final! 🏆 pic.twitter.com/9dDWumO6Ht — Mubadala Citi DC Open (@mubadalacitidc) August 6, 2023



Με την Σάκκαρη να μην μπορεί να βρει ρυθμό και με την Αμερικανίδα να κάνει τα χτυπήματα της… ζωής της η πλάστιγγα στο ξεκίνημα του πρώτου σετ έγειρε προς το μέρος της Γκοφ.

Εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τα λάθη της Μαρίας, η οποία μπήκε νωθρά στο κορτ, η 19χρονη τενίστρια, αφού υπερασπίστηκε το σερβίς της, έφτασε πρώτη στο break στο δεύτερο game, καταφέρνοντας να διευρύνει το προβάδισμά της στο 3-0, με δύο συνεχόμενους άσους.

She is not kidding today 😲@CocoGauff storms to a 3-0 lead against Sakkari! #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/Fb5C8bAjWU — Mubadala Citi DC Open (@mubadalacitidc) August 6, 2023

Μάλιστα, η Γκοφ απείλησε την Ελληνίδα με double break, ωστόσο η Ελληνίδα τενίστρια έσβησε το break point της αντιπάλου της και κράτησε το σερβίς της για το 1-3.

Η Σάκκαρη εν συνεχεία πήρε πίσω το σερβίς της και είχε την ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση, ωστόσο η Αμερικανίδα με νέο break έκανε το 4-2.



Η συνέχεια ανήκε στην Αμερικανίδα, η οποία με όπλο το σερβίς της έκανε το 5-2, κατακτώντας το σετ με το τρίτο της break απέναντι στη Μαρία.