Το remake του περυσινού (2023) τελικού του Γουίμπλεντον, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, είχε ακριβώς την ίδια κατάληξη.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, αυτή την φορά πολύ πιο εύκολα απ’ ότι πριν ένα χρόνο, με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 7-6), επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται με την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Το έκανε εκ νέου ο σπουδαίος τενίστας, Κάρλός Αλκαράθ! Πριν από ένα χρόνο, πέτυχε κάτι που έμοιαζε αδύνατο κερδίζοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Γουίμπλεντον μετά από 4 ώρες και 42 λεπτά. Ένα χρόνο μετά απέδειξε ότι η περυσινή του επιτυχία μόνο τυχαία δεν ήταν απέναντι στον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών από πλευράς τίτλων!

