Την επικείμενη αποχώρησή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε μέσω των social media ο Ντόμινικ Τιμ, δηλώνοντας ότι θα βάλει τέλος στην καριέρα του στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

«Γεια σε όλους. Έχω να σας πω ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ λυπηρό, αλλά πολύ όμορφο μήνυμα ότι η σεζόν του 2024 θα είναι η τελευταία μου» δηλώνει ο 30χρονος Αυστριακός σε βίντεο που «ανεβασε» στο Instagram και συνεχίζει, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Υπάρχουν κάποιοι λόγοι πίσω απ’ αυτό. Πρώτον, ο καρπός μου δεν είναι ακριβώς όπως θα πρέπει και δεν είναι ακριβώς όπως τον θέλω και ο δεύτερος λόγος είναι το εσωτερικό μου συναίσθημα. Σκεφτόμουν αυτή την απόφαση για πολύ καιρό. Σκεφτόμουν ολόκληρο το ταξίδι ως τενίστας, το οποίο ήταν απίστευτο. Είχα επιτυχία, κατέκτησα τρόπαια που δεν είχα ονειρευτεί ποτέ. Το ταξίδι ήταν απίστευτο, όλα τα σκαμπανεβάσματα. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία, για την οποία ήμουν τόσο ευγνώμων, και στο τέλος έφτασα στο συμπέρασμα ότι αυτή η απόφαση να βάλω τελεία στην καριέρα μου στο τέλος της σεζόν είναι η σωστή. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για ό,τι έρχεται μετά».

