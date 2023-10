Τεράστια επιτυχία για τον Στέφανο και τον Πέτρο Τσιτσιπά, καθώς, κάνοντας ακόμη μία μεγάλη ανατροπή στην Αμβέρσα, θριάμβευσαν την Κυριακή στον τελικό του διπλού στο European Open, κατακτώντας τον πρώτο τους κοινό τίτλο.

Πιο συγκεκριμένα τα αδέρφια Τσιτσιπά επικράτησαν με 2-1 σετ των Αριέλ Μπεάρ και Άνταμ Πάβλασεκ στον τελικό και πανηγύρισαν το τρόπαιο στην πόλη του Βελγίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παρά το γεγονός ότι, όπως και στον χθεσινοβραδινό ημιτελικό ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και ο αδερφός του βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0 (7-6), δεν κατέθεσαν τα όπλα.

Πήραν το δεύτερο με 6-4 και ισοφάρισαν, ενώ στο τρίτο και καθοριστικό σετ με περίσσια υπομονή και ψυχραιμία έφτασαν στο 10-8, πανηγυρίζοντας τον πρώτο τους ATP τίτλο στον τελικό του European Open.

Από ένα μπρέικ που σημειώθηκε στο πρώτο σετ, που ήταν πολύ κλειστό και κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι Μπεάρ και Πάβλασεκ, αν και δέχτηκαν πρώτοι το μίνι μπρέικ, «απάντησαν» με τρία μπρέικ και στην πρώτη ευκαιρία που είχαν για να πάρουν το σετ και να προηγηθούν δεν την… κλώτσησαν και πήραν το προβάδισμα με 7-6 (5).

Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο σετ και, αφού προηγήθηκαν με 3-0 και 4-2, έφτασαν στο 1-1 κλείνοντάς το με 6-4. Στο αποφασιστικό σετ που ακολούθησε τα δύο ζευγάρια εναλλάσσονταν το προβάδισμα και τα μίνι μπρέικ.

Στην πρώτη ευκαιρία που είχαν για να πάρουν το ματς και τον τίτλο οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν την άφησαν να πάει χαμένη και με το 10-8 πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρώτου τους τίτλου στο ATP.



Για τον Πέτρο Τσιτσιπά αυτός είναι ο πρώτος ATP τίτλος. Mάλιστα μετά από αυτό το τρόπαιο θα μπει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο top-100, αφού τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Νο81 της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό.

Στον αντίποδα για τον Στέφανο αυτός είναι ο 2ος τίτλος σε ΑΤΡ τουρνουά στα διπλά, αφού είχε κερδίσει και το 500άρι του Ακαπούλκο πέρσι, μαζί με τον Φελισιάνο Λόπεζ.

TSITSIDREAM 💭

The Tsitsibros have booked their spot in the tomorrow’s final 📖

They beat 🇲🇨Arneodo/🇦🇹Weissborn 4-6 7-6(5) 13-11 👏#EuropeanOpen | #ATPTour | #Tennis | #Antwerp | #Tsitsipas pic.twitter.com/jusVJ3hJBn

— European Open (@EuroTennisOpen) October 21, 2023