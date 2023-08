Του Μπάμπη Παπαφιλιππάκη

Στα… χνάρια του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος θριάμβευσε νωρίς το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στον τελικό του Los Cabos, στο Μεξικό, κατακτώντας το τρόπαιο μετά τη νίκη του με 6-3, 6-4 του επί του Άλεξ Ντε Μινόρ, φιλοδοξεί να βαδίσει και η Μαρία Σάκκαρη στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει στις 21:30 (Novasports 6) την Κόκο Γκοφ στον τελικό του Mubadala city open, με στόχο να κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της (ο πρώτος ήταν το 2019)…

Η Σάκκαρη επέδειξε ψυχραιμία και συγκέντρωση στον ημιτελικό με αντίπαλο την Τζέσικα Πεγκούλα, Νο1 του ταμπλό στο τουρνουά της Ουάσινγκτον και Νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, καταφέρνοντας να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 6-2).

This is what it means 🙌 @mariasakkari | #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/AsHkvQ7qmF



Η Μαρία με αυτήν την πρόκριση κατάφερε να σπάσει μία «κατάρα» που την κυνηγάει εδώ και σχεδόν 1 χρόνο, αυτή των πέντε συνεχόμενων ηττών σε ημιτελικούς τουρνουά.

Το έργο της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας στον δρόμο προς την κορυφή, στο 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον, δεν θα είναι εύκολος, καθώς θα βρει απέναντί της την 19χρονη Αμερικανίδα, Κόκο Γκοφ. Μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες στις ΗΠΑ για την κατάκτηση της κορυφής στο τένις, η οποία φυσικά θα έχει την υποστήριξη της εξέδρας.

Block off your Sunday 🗓️@mariasakkari & @CocoGauff will battle for the title!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/hah5pKenZJ

— wta (@WTA) August 5, 2023