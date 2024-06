Με ένα κερδισμένο γκέιμ στα εννέα, από τα μέσα του πρώτου ως τα μέσα του δεύτερου σετ, η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από τη Βικτόρια Αζαρένκα και αποκλείστηκε από το πρώτο παιχνίδι της στο τουρνουά του Βερολίνου.

Η Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε 3-2 στο ξεκίνημα, μετά από πέντε πολύ «κλειστά» γκέιμ, αλλά στη συνέχεια «προδόθηκε» από το σερβίς της, έχασε το πρώτο σετ με 6-4 και βρέθηκε πίσω 4-0 στο δεύτερο, με συνέπεια να γνωρίσει την ήττα από τη Λευκορωσίδα 6-4, 6-2 και αποχαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά της γερμανικής πρωτεύουσας.

