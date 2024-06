Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 9) και ο Κάρλος Αλκαράθ (Νο 3) έκαναν το… καθήκον τους την Κυριακή, ξεπερνώντας τα εμπόδια των Mατέο Αρνάλντι (No 35) και Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ (Νο 21), αντίστοιχα, για τη φάση των «16» του Ρολάν Γκαρός.

Έτσι, πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του γαλλικού Grand Slam, όπου θα τεθούν αντίπαλοι, όπως άλλωστε συνέβη και στην περσινή διοργάνωση, ακριβώς στο ίδιο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, σχολιάζοντας την προσεχή μονομαχία του με τον Ισπανό, απέναντι στον οποίο μετράει μόλις μία νίκη σε έξι αγώνες, είπε: «Έχει πει στο παρελθόν ότι του αρέσει να παίζει εναντίον μου, ελπίζω αυτή τη φορά να του αρέσει λιγότερο (γέλια).

Ελπίζω να μπορέσω να τον κάνω να νιώσει πιο άβολα αυτή τη φορά, αυτός είναι ο στόχος μου μπαίνοντας στο ματς. Ελπίζω ότι θα αξιοποιήσω τις ευκαιρίες μου και θα παίξω σε μια ωραία ατμόσφαιρα όπως σήμερα. Αυτές είναι οι στιγμές που θέλεις ως τενίστας».

So ready for this one 🤩@steftsitsipas and @carlosalcaraz collide once again in the quarterfinals 🔜#RolandGarros pic.twitter.com/SwEG8vRiuP

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024