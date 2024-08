Πολύ συχνά είναι τα ξεσπάσματα του Στέφανου Τσιτσιπά εντός των κορτ, όταν οι αγώνες δεν κυλούν όπως περιμένει, με το τελευταίο να καταγράφεται στον αγώνα του με παρτενέρ την Πάουλα Μπαντόσα στο μικτό διπλό του US Open.

Σε μία φάση στο tie-break του πρώτου σετ, όταν οι Γκονζάλες και Όλμο σέρβιραν ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να βγάλει σωστή επιστροφή και έχασε τη ψυχραιμία του.

Πιο συγκεκριμένα ο Στέφανος ξέσπασε στη ρακέτα του, πετώντας την με δύναμη στο έδαφος, με τη συγκεκριμένη κίνηση να τρομάζει τη συμπαίκτρια και σύντροφό του, Πάουλα Μπαντόσα.

I mean everyone saw how lovely tsitsidosa is… and I saw this 💀💀💀 pic.twitter.com/6bMHy4MbD9

— Wiesel (@fluffyfoxik) August 31, 2024

